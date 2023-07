Chef Sophia Rodríguez está lista para el día más importante de su vida y contó los detalles

(Instagram)

La chef Sophia Rodríguez y su esposo Ricardo Zoch ya están listos para la cita más importante de sus vidas, que será este martes 1 de agosto por el nacimiento de su bebita Juliana.

La pareja está contando las horas para encontrarse con su amada bebé tras meses cargados de emoción, ilusión y mucha ansiedad.

“He dormido muy poco en los últimos 2,5 meses, me dio muchísimo insomnio en el último trimestre. La verdad es que me he entrenado mucho para lo que viene, tengo miedo, nervios y mucha emoción”, le contó a sus seguidores de Instagram.

El deseado y soñado embarazo de la exparticipante de “Dancing With The Stars” está por terminar, pero antes quiso contar que fue lo que más ha disfrutado de este proceso.

“Amé mi embarazo, es la época de mi vida donde he sentido más amor, la cantidad de cariño que se siente es incomparable. Planeé con demasiada emoción cada momento. Ha sido un embarazo mega deseado y vivido con infinita gratitud y alegría”, escribió.

LEA MÁS: Chef Sophia les mostró al mundo cómo será el cuarto de su bebé

La Chef tendrá a su bebita por medio de una cesárea, ya que es lo más recomendado tras las secuelas que le dejó la operación de un tumor cerebral que vivió en el 2016.

“Cesárea es la opción segura, porque conforme la bebé iba creciendo, los dolores de cabeza empeoraron, entonces la recomendación de los médicos es que yo no puedo hacer el esfuerzo de pujar y para cuidarme a mí y a la bebé, es mejor así para que todo sea más controlado”, explicó.

Juli llegará al mundo este martes tras 38,2 semanas de gestación y para inmortalizar el mágico momento, Sophia y su esposo decidieron llevar a una fotógrafa especializada en nacimientos, quien los ha acompañado en todo el proceso.

La cesárea de la presentadora de “¡Qué buena tarde!”, será en el Hospital Cima.