Choché Romano quiere un tercer hijo, pero sus seguidores le hicieron una observación

Choché Romano compartió un video junto a sus dos pequeñas hijas. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Choché Romano compartió con sus seguidores un momento de esos que muchos papás conocen: el cansancio de cuidar a los hijos y las ganas de tener, aunque sea por unos minutos, un poco de tranquilidad.

El comediante publicó un video en Instagram en el que aparece junto a sus dos pequeñas hijas y dejó ver, con su característico sentido del humor, que la jornada familiar lo tenía al límite.

“Ya a esta hora estoy pero vuelto loco! Ash (su esposa) no está, la niñera se enfermó y estoy que salgo corriendo y pegando gritos, jajajaja, no me dejen solo”, escribió al compartir el clip.

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En el video, Romano mostró a su hija mayor y, entre bromas, le dijo: “Llega un momento donde uno mae ya, me tenés como loco, cállese un ratito”.

El humorista aseguró que lo que más necesitaba en ese momento eran cinco minutos de silencio.

Seguidores le recordaron cómo es la paternidad

La publicación provocó comentarios de sus seguidores, quienes se identificaron con la escena y también aprovecharon para bromear sobre su deseo de tener un tercer hijo.

Choché Romano contó que la ausencia de Ash y la enfermedad de la niñera le complicaron la jornada. (Instagram/Instagram)

“Alguien que me amarre”, agregó Choché en su mensaje, al reconocer que todavía sigue antojado de tener un tercero.

Su hermana, Natalia Romano, también reaccionó y le escribió: “No entiendo cómo quieres el tercero si estás loco con dos”.

Otros usuarios le dejaron mensajes como: “Disfrute que dentro de cinco años va a querer esos cinco minutos de risas, carreras, desorden de juguetes” y “No vienen con botón de apagado”.

Así, entre el cansancio, las ocurrencias de sus hijas y las bromas de sus seguidores, Choché convirtió una jornada familiar bastante movida en un momento para reírse junto a su comunidad.