Christian Nodal tendría que pagarle una millonada a Ángela Aguilar si le da por ser infiel

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron (Instagram)

Christian Nodal tendría que pagarle una millonada a su esposa Ángela Aguilar en caso de que le sea infiel, pues así lo quiso Pepe Aguilar, padre de la cantante.

Desde que Nodal anunció el fin de su relación con Cazzu, él y la intérprete de “Qué Agonía”, han sido noticia por su intensa e inesperada relación y, ahora, tras su matrimonio, se filtró una información sobre una millonaria cláusula de infidelidad.

A pesar de que ambos dicen que el cantante no le fue infiel a su ex, Pepe Aguilar, papá de Ángela, al parecer, no se quiso fiar e intervino para proteger a su hija. Así lo dio a conocer el periodista mexicano Michelle Ruvalcaba.

“Don Pepe Aguilar hizo un contrato prenupcial asegurando que a su hija no la dejarán en vergüenza sabiendo cómo es el otro y ahí les va lo que dice el contrato. Medios internacionales aseguran que Nodal fue obligado a casarse con Ángela Aguilar bajo contrato firmado por su suegro Pepe Aguilar. Dicho contrato le exige a Nodal permanecer tres años junto a Ángela Aguilar sin haberle sido infiel; de lo contrario, al comprobarse una infidelidad por parte de Nodal este deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares y el divorcio inmediato con Ángela Aguilar”, explicó el excolaborador de “Venga la alegría”.

La noticia ya es viral en Latinoamérica y ha generado muchas reacciones en redes sociales.

“Ya tiene 12 millones seguros”, “Qué dicha que la interesada era Belinda”, “Y la víbora era Cazzu”, “Está bueno el negocio”, “Yo también quiero un papá que me proteja”, fueron algunos comentarios.

De momento, ninguno de los tres artistas ha confirmado o desmentido la existencia de dicha cláusula.

Si se le ocurre al cantante Christian Nodal serle infiel a su ahora esposa Ángela Aguilar deberá pagar 12 millones de dólares y el divorcio inmediato.



El contrato prenupcial le hizo firmar a Nodal el padre de la novia Pepe Aguilar para proteger a su hija. pic.twitter.com/lsSk0Ow1Dk — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) July 29, 2024