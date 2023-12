Coco Roper contó el gran sacrificio que está haciendo para no volver al hospital en el 2023

Nicole Roper no quiere volver al hospital en los próximos días

La semana anterior, la influencer Nicole “Coco” Roper vivió un calvario ante una nueva complicación médica que por poco la hace pasar la Navidad internada, por lo que contó que está haciendo un gran sacrificio para no volver en los próximos días.

Aunque Roper sigue luchando contra las consecuencias de salud que le ha dejado su lucha contra el cáncer, no esperaba tener que volver al hospital en estas fechas festivas, por ello para terminar bien y tranquila el 2023, se está sometiendo a un gran sacrificio.

Por medio de sus redes sociales contó que tendrá que restringir su dieta a solo cereales, porque la semana anterior lo que se complicó fue la bolsa por la que se alimenta, por lo que para que no vuelva a pasar, de momento no puede comer muchas cosas, gran sacrificio y mucho más a fin de año que se comen tantas cosas ricas.

“Sobreviviendo a puro cereal para no tener que regresar al hospi”, escribió junto a unos emojis de tristeza.

A pesar de los problemas que enfrenta día a día, la hija de Lynda Díaz no baja los brazos y al contrario, compartió con sus miles de seguidores un extenso mensaje de motivación.

“La vida es innegablemente dura, créanme, hablo desde mi propia experiencia personal. Me he enfrentado a innumerables obstáculos, muchos de los cuales parecían imposibles de superar. Pero adivina qué. Llegué al otro lado porque nunca me rendí.

“Seguí avanzando cuando el cansancio me consumía. Perseveré cuando dejar de fumar me pareció la salida más fácil. Persistí a través del dolor, la tristeza y la soledad. Incluso cuando sentí que no tenía nada por qué luchar, seguí adelante. ¿Por qué? Porque creo que mi viaje no termina en sufrimiento, sino en plenitud, paz y felicidad, con un propósito⁣”, fue parte del mensaje.

Ella concluyó asegurando que nunca se va a rendir ante los obstáculos y motivo a su comunidad a hacer lo mismo.