Coco Roper contó en medio del llanto una noticia que la llena de dolor y frustración

Coco Roper contó emocionada una noticia que la tiene con el corazón roto

Nicole “Coco” Roper compartió en medio del llanto, una noticia que la tiene con el corazón partido y llena de desilusión.

La creadora de contenido tiene años luchando contra los daños secundarios que le dejó el cáncer de cérvix que padeció en el 2020 y este lunes se enteró de que se evaporó una opción médica para mejorar su calidad de vida.

Hace semanas los médicos le dijeron que debido a los daños que sufren algunos de sus órganos por la sobreirradiación que sufrió, un trasplante de colón y de riñón eran viables y aunque no estaba muy convencida, sabía que existía una esperanza de que saliera bien y estar mejor, pero hoy se llevó una fea sorpresa.

Por medio de un live de Instagram y con lágrimas, explicó que su condición actual le imposibilita someterse a ambos trasplantes.

“No sé ni por dónde empezar, estoy frustrada. Básicamente, el doctor hoy me dijo que después de la última ronda de exámenes, en este momento no creen que pueda hacerme el trasplante. Dicen que el riesgo es demasiado y que estaban esperando que las noticias fueran mejores y que tienen el mejor equipo del planeta, pero que en este momento de mi vida no sienten que sea algo viable para mí porque el riesgo de muerte es demasiado alto”, explicó en medio del llanto.

Poco después agregó que, a pesar de que no estaba decidida, ahora ya no tiene opciones para estar mejor.

“Estoy en cero otra vez, si hay algo que quieren hacer intentar, es un tipo de cirugía, pero no es mi estómago porque ellos no quieren entrar en mi estómago porque el riesgo es demasiado. Hay dos maneras de hacerme el procedimiento: una por los tubos de la espalda y la otra vaginalmente. Son cuatro horas de procedimiento, ayudaría a prevenir las infecciones, pero no va a arreglar el problema, o sea, baja el daño de cicatrización que tengo cada vez que me bajan los tubos”, comentó.

Esto extendería la vida útil de los tubos, pero no evitaría que los cambien igual que ahora, cada cuatro o seis semanas.

Para finalizar aseguró que necesita tiempo para procesar la noticia y descansar.