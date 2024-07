Coco Roper tuvo una durísima emergencia médica y que la llevó a enterarse de una triste realidad

Nicole "Coco" Roper volvió a sufrir una emergencia médica

Nicole “Coco” Roper contó que durante este fin de semana volvió a sufrir una complicación médica bastante ruda, que la llevó a darse cuenta de una realidad durísima, pues no puede contar con su todavía marido para cuando le ocurran estas situaciones.

La creadora de contenido contó en su cuenta de Instagram que pasó horas muy dolorosas y complicadas durante la noche del domingo.

“Ayer tuve una emergencia médica y pasé una de las peores noches. He estado recuperándome. Casi termino en ambulancia, gracias a Dios pudimos manejarla en la casa con la ayuda de los doctores”, explicó.

Ella tuvo que cancelar un grupo de lectura que tiene con su comunidad de redes sociales y es que, a pesar de que pudieron controlar la situación, le dejó algunas consecuencias.

“Me siento sumamente débil y muy mal todavía. Muchas gracias por sus palabras de apoyo, oraciones y comprensión”, contó.

En un live de Instagram contó que el problema llegó después de que se comió un confite y un cereal con leche, ya que en menos de 10 minutos estaba con una crisis.

“No me había tomado mis medicinas todo el día, entonces entre la medicina que se estaba saliendo de mi cuerpo y que me comí un dulce y cereal con leche, ni sé qué fue, que no habían pasado ni cinco minutos cuando empecé a sudar, revolcarme y todo y antes de los 10 minutos estaba vomitando de manera exagerada pidiendo ayuda a Gerald (su esposo)”, explicó.

En medio de lágrimas, contó que su esposo no fue el más apto para ayudarla, ya que el vómito le causó asco y no sabía qué medicamento darle, cosas que solo sabe su hermana Linda Liz.

Al final logró que lo que le cayó mal saliera por la bolsa que tiene para desechar residuos y con ayuda de su médico logró estabilizarse.

“Me puse a rogarle a Dios que, por favor, me destapara la bolsa. La oración es demasiado poderosa. Yo tenía miedo, no quería ir al hospital y siempre tengo que ir a que la destapen. Esta fue la primera vez que logré que se destape sola. Al final, mi doctor me atendió el teléfono, me dio instrucciones y me conecté fluidos, pero fue muy complicado, por dicha Ellie (su hija) estaba dormida”.

Finalizó diciendo que va a descansar y que espera estar mejor en los próximos días, pero que tendrá que ponerse en contacto con su cirujano.