Conmoción: murió reconocida Miss Mundo mientras daba a luz a su segundo hijo

Falleció Angy Morad, Miss Mundo Asía 2017 (Tomado de X/X)

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la repentina muerte de Angy Morad, reconocida actriz y Miss Mundo Asia 2017.

Ella falleció a los 33 años después de presentar complicaciones mientras daba a luz a su segundo hijo, así lo confirmó su madre Annie Orfali a través de sus redes sociales, donde no solo compartió una emotiva publicación, sino que también le dedicó unas palabras de cariño y agradecimiento a su hija.

“Durante cuarenta días, lo vi todo, vi tu enfermedad y tu muerte. Que Dios tenga misericordia de ti y te haga intercesora por cada uno de nosotros”, comentó Orfali en su cuenta de Facebook.

Según los informes médicos preliminares, Morad había presentado una serie de complicaciones derivadas de una infección viral, lo que derivó en una neumonía. Su situación se agravó mientras estaba dando a luz a su segundo hijo.

A pesar de haber sido trasladada de urgencia e ingresada a cuidados intensivos, la actriz no logró superar la afección, que finalmente le causó la muerte.

Su esposo también se pronunció y dejó un mensaje en el que expresó su esperanza de volver a reunirse algún día con el amor de su vida, quien dejó un vacío enorme en su corazón.

“Le lloro a mi esposa, a mi amante, a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida. Me consuela pensar que te has convertido en el ojo del Misericordioso y de su misericordia. Que Dios tenga misericordia de ti y me reúna contigo en su paraíso. Pertenecemos a Dios y a él volvemos”, expresó.

Según cita el Elcomercio.com, Angy Morad nació en Damasco, Siria, en 1992 y desde temprana edad mostró interés por la actuación. Su pasión la llevó a iniciar su carrera en 2008, tras graduarse del Instituto de Artes Dramáticas de su país.

Alcanzó reconocimiento en Siria por su participación en series como ‘Al Gharib’ y ‘Baqaa Daw 13′, y gracias a estos trabajos logró una importante proyección internacional.

En el 2017 su vida cambió cuando obtuvo el título de Miss Asia Word, lo que fortaleció aún más su presencia en la industria del entretenimiento.