Conocida influencer tuvo trágica muerte tras dar a luz el hijo que siempre soñó

Hailey Okula soñaba con ser mamá (Facebook/Facebook)

La famosa y querida influencer Hailey Okula tuvo una trágica muerte tras dar a luz al hijo que siempre soñó, su esposo confirmó la noticia con un desgarrador mensaje.

Okula era muy conocida en las redes donde contaba su vida como enfermera y sus deseos de convertirse en mamá, situación que la vida no le permitió, ya que murió en el parto tras dar a luz a su bebé, así lo confirmó Matthew Okula, su esposo.

“Es con gran tristeza que comparto la desoladora noticia del inesperado fallecimiento de mi preciosa esposa, Hailey Marie Okula, de complicaciones en el parto. Las palabras no pueden transmitir la profundidad de la pérdida sufrida. Hailey era mucho más de lo que hubiera soñado como esposa y pareja”, mencionó al principio.

La muerte de Hailey ha generado gran dolor entre sus seguidores, ya que todos sabían lo que había luchado por ser madre.

“La fortaleza de Hailey no tenía igual. No hay palabras para describir cuánto queríamos ser padres. Tras años de lidiar con la infertilidad y un largo, complejo, proceso de fertilización in vitro, estábamos encantados de esperar a Crew”.

Ahora a Matthew le tocará criar solo a su hijo, que es fruto de todo el amor que se tenían él y su esposa.