Conocido influencer tico sufrió increíble estafa en Panamá

El Bredd es uno de los influencers más queridos en el país. (Cortesía El Bredd/Cortesía El Bredd)

El creador de contenido tico Arfreny Wright, conocido como El Bredd contó la terrible estafa que sufrió durante un viaje a Panamá.

El tiktoker compartió en el canal de Keiz una anécdota que vivió en Panamá y que, aparte de hacerlo perder plata, le dejó una enseñanza para toda la vida.

Según él, todo se dio en una tienda donde con mucha astucia le hicieron picar el anzuelo.

“Un mae me dijo: ‘venga, yo le voy a dar un premio’ y me dijo que me gané una vara por la compra, luego me dijo: ‘saque de esta vara un papel’ y yo, todo idiota, lo saqué y decía que me gané tres perfumes y uno con 10% de descuento, pero cuando lo saqué, él se asustó y llamó al jefe”, contó.

Agregó que los de la tienda estaban asustados porque iban a “perder”, pero aun así le mostraron los perfumes que se podían llevar.

“Me sacó el Invictus original, otro Versace que es colaboración con los árabes, el Dior y el Sauvage, eran los originales y entonces había que comprar uno en 90 dólares (poco más de 45 mil colones) para llevarse los otros tres. Entonces le dije a Churri, 45 dólares cada uno, no es tanto para dos perfumes. Cuando íbamos caminando, sacamos la bolsa y diay el Invictus se transformó en el invencible, el Versace era romano y el Sauvage era Savior”, concluyó entre risas.

Aparentemente este es un modelo de estafa que usan mucho en el país vecino para los turistas que van de compras, ya que es un destino popular para eso.