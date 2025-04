Conocido presentador de televisión fue acusado de violación y agresión contra cuatro mujeres

El actor y presentador Russell Brand (Photo by MAX NASH / AFP) (MAX NASH/AFP)

El actor y presentador británico Russell Brand, intérprete en películas como “Get him to the Greek” (2010) y exesposo de la cantante estadounidense Katy Perry, fue acusado este viernes de varios delitos de violación y agresión sexual contra cuatro mujeres en el Reino Unido.

La Policía Metropolitana de Londres (Met o Scotland Yard) anunció su imputación tras ser autorizada por la Fiscalía, por lo que Brand deberá comparecer ante un tribunal londinense el próximo 2 de mayo.

La Met dijo, en un comunicado, que el comediante, de 49 años, y que anteriormente rechazó las alegaciones, está acusado de violación, agresión indecente, violación oral y dos cargos de agresión sexual.

LEA MÁS: Actor de Netflix falleció mientras entrenaba en un gimnasio

Precisó que en 1999 el actor, que reside, según apuntan los medios, en Estados Unidos, presuntamente violó a una mujer en la zona de Bournemouth, en el sur de Inglaterra, y en 2001 agredió sexualmente a otra en el distrito de Westminster, en Londres.

Además, se le acusa de violar oralmente y agredir sexualmente a una mujer en 2004, también en Westminster, y en esa misma área, agredir sexualmente a otra entre 2004 y 2005.

La Policía comenzó la investigación en septiembre de 2023, tras recibir varias denuncias a raíz de las revelaciones difundidas en el programa “Dispatches” de Channel 4 y el periódico The Sunday Times.

El actor asegura que todo es falso porque, según él, siempre ha tenido relaciones sexuales consentidas. El caso se mantiene en investigación.