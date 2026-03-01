Costa Rica destaca en OnlyFans: es de los países que más gastan por persona

Bishkek, Kyrgyzstan - March 14, 2019: Only Fans. Only Fans Website on the Screen. Social network for porn stars (Shutterstock)

Costa Rica se está haciendo notar en el mundo digital. Según un análisis del sitio OnlyGuider, el país se consolidó en 2025 como uno de los mercados más dinámicos de OnlyFans en América, tanto por crecimiento como por gasto proporcional.

El reporte señala que los ingresos globales de la plataforma de contenido por suscripción superaron los $7,2 billones en 2025, lo que representa un aumento del 9% frente a los cerca de $6,6 billones registrados en 2024.

Costa Rica en el ranking

En términos de gasto total, Costa Rica ocupa la posición número 9, con un consumo aproximado de $17 millones (poco más de ocho mil ocho millones de colones), durante este año. La cifra representa un crecimiento anual del 21,26%, por encima del promedio regional.

En América Latina, el gasto en la plataforma creció más de un 20%, siendo México el país que lidera la región con un consumo cercano a los $290 millones en el año.

Top 3 en gasto por habitante

Pero el dato que más llama la atención es otro. Aunque en volumen total el país está en noveno lugar, cuando se analiza el gasto en relación con la población, Costa Rica sube al Top 3 de América en consumo per cápita (es decir, consumo por persona).

El promedio es de $33.110 (poco más de 15 mil colones) por cada 10.000 habitantes, lo que coloca al país solo por detrás de gigantes como Estados Unidos y Canadá en intensidad de gasto.

Este comportamiento refleja una fuerte adopción de plataformas digitales y una alta disposición al pago por servicios de suscripción en línea.

Tendencia mundial

A nivel global, Estados Unidos, Reino Unido y Australia siguen encabezando el consumo en OnlyFans. Sin embargo, el crecimiento que registró Costa Rica durante 2025 demuestra que mercados más pequeños también están ganando terreno dentro del ecosistema digital.

El comportamiento confirma que el consumo de contenido pago en línea sigue en expansión y que el país se está posicionando como uno de los más activos de América Latina en esta plataforma.