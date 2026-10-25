¿Costa Rica será sede de Miss Universo? Esto se sabe

Costa Rica analiza la posibilidad de convertirse en sede de una futura edición de Miss Universo. (Chatgpt/Chatgpt)

Costa Rica podría convertirse en sede de una futura edición de Miss Universo, una posibilidad que comenzó a discutirse durante una reunión en Casa Presidencial.

La representante nacional, Mariale Acosta, y Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, participaron en un encuentro con autoridades gubernamentales para conversar sobre la aspiración de traer el certamen internacional al país.

Durante la reunión se analizaron los requerimientos técnicos y logísticos que implicaría organizar un evento de esta magnitud, así como su potencial para promover el turismo, la cultura y el talento femenino.

¿Ya está confirmado Miss Universo en Costa Rica?

Por ahora, no existe una confirmación de que Costa Rica vaya a organizar el concurso, ni se ha anunciado una fecha para una eventual edición en territorio nacional.

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La iniciativa se encuentra en una etapa de conversaciones y análisis, por lo que todavía no se ha informado de una postulación formal.

Mariale Acosta se prepara para Puerto Rico

Mariale Acosta viaja a Puerto Rico el 01 de noviembre (Miss Universo Costa Rica/Cortesía)

Mientras se analiza esa posibilidad, Mariale Acosta, de 25 años y oriunda de Heredia, continúa su preparación para representar al país en Miss Universo 2026.

La reina de belleza tiene previsto viajar el 1 de noviembre a Puerto Rico, donde la gala final se celebrará el 24 de noviembre, en San Juan.

La costarricense buscará destacar en la edición número 75 del certamen, mientras queda pendiente conocer si el proyecto de traer Miss Universo a Costa Rica avanza.