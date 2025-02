Costarricense conquistó a Adam Levine y John Legend en famoso programa “The Voice”

Fran Posla sorprendió a todos con su hermosa voz. (Instagram Fran Posla/Instagram Fran Posla)

La costarricense Fran Posla se hizo viral tras presentar su audición en el famoso programa de canto The Voice, de NBC, donde dejó sorprendido a Adam Levine.

La tica se presentó en el programa con la pieza “What The World Needs Now Is Love” (Lo que el mundo necesita ahora es amor), de Jackie De Shannon.

En este programa, la dinámica es que, en la etapa de audiciones, los participantes se presentan mientras los jueces están de espaldas y si su voz los convence, ellos se vuelven y al final la persona que adicionó elige con qué equipo (juez) se va.

Desde que la tica empezó a cantar, los cuatro jueces: Michael Bublé, Adam Levine, John Legend y Kelsea Ballerini se mostraron sorprendidos, pero solo Levine y John Legend se voltearon.

“¿Cuál es tu nombre? Bienvenida a The Voice”, preguntó Ballerini, a lo que ella respondió: “Hola, mi nombre es Fran, tengo 25 años y soy de Costa Rica”, mencionó, provocando la ovación de los jueces y el público.

El vocalista de Maroon 5 agregó que como ella es de Costa Rica, podía hablar en español con Michael Bublé, quien es esposo de la actriz argentina Luisana Lopilato.

La cantante estadounidense agregó que dos excelentes jueces se volvieron por ella y que, por alguna extraña razón, siente que creció escuchando la voz de Posla.

“Fran, tu voz me recuerda a Zooey Deschanel, la conoces como una actriz famosa y es posible que la hayas visto en la película ‘El Duende’ cantando en la ducha, incluso cuando hablas escucho ese tono maravilloso y genial que definitivamente tienes. Eres una presencia única y creo que puedes cantar muchas cosas diferentes y suenas muy bien. La razón por la que no volví fue porque escuché un tono (mal)”, explicó Bublé.

Legend, por su parte, le mencionó que su talento lo puso a pelear por ella con Adam y le preguntó que si vivía en Estados Unidos, a lo que ella respondió que sí, que vive en Nueva York.

“Me mudé de Costa Rica cuando tenía siete años. El inglés no era mi primera lengua, entonces cuando me mudé aquí, solo tenía que encontrar lo que se sintiera bien y tendía a gravitar mucho”, reveló Fran.

Levine le aseguró que el vibrato lento y suave que tiene es muy atractivo para el oído y que por eso volvió su silla.

“No he escuchado a nadie con este vibrato todavía. Me encanta que seas diferente y que seas parte de este programa significa mucho para mí, así que creo que deberías dejarme ser tu coach”, le dijo.

Tras pensarlo, ella decidió que se quedaba con él.

“Creo que estoy sudando. Creo que me voy a ir con Adam”, concluyó en medio de aplausos.

Ahora la tica tendrá que esperar que termine la etapa de elección de equipos para volver a participar en el programa.

