Daddy Yankee dio la noticia más importante de su vida

Daddy Yankee dio la noticia en sus redes sociales.

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee compartió en sus redes sociales la noticia más importante de su vida.

El rey del reguetón hizo un extenso comunicado en su cuenta de Instagram para anunciar que a partir de ahora le entregó por completo su vida a Cristo.

“Familia: Este día, para mí, es el más importante de mi vida… esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Cristo vive en mí y que yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo, que yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo”, escribió sobre la descripción de un video.

Fue en medio de uno de sus conciertos que el artista aseguró que ya es hora de llenar el vacío que ha tenido por años.

“Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron”, mencionó.

El boricua aseguró que se terminó una etapa importante, pero que empezara una mejor, donde todas sus redes serán para un solo motivo.

“Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino. Espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida”, concluyó.