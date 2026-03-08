Daddy Yankee será abuelo: su hija reveló el sexo del bebé que espera

El puertorriqueño será abuelo. (PATRICK T. FALLON/AFP)

El famoso cantante puertorriqueño Daddy Yankee pronto vivirá una nueva etapa en su vida: ser abuelo.

Su hija, la influencer Jesaaelys Ayala, sorprendió a sus seguidores al revelar el sexo del bebé que espera y confirmar que en la familia llegará una niña.

La joven compartió la noticia por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram el pasado 7 de marzo, donde mostró el especial momento de la revelación.

En las imágenes se ve cuando abre la puerta de un armario decorado con detalles rosados, muñecas y adornos, dejando claro que el bebé que viene en camino será una pequeña.

“¡Es una nena! La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá”, escribió Jesaaelys junto al video que rápidamente se llenó de comentarios de felicitación.

¿Quién es el papá del bebé?

La futura mamá mantiene una relación con Carlos Olmo, un fotógrafo y creador visual de Puerto Rico que suma más de 39 mil seguidores en redes sociales.

Según han contado ambos, su historia comenzó cuando eran estudiantes, primero como amigos y luego como pareja formal desde 2018.

Años después, en 2021, Olmo le pidió matrimonio a Jesaaelys cuando ella celebraba su cumpleaños número 25.

En ese momento, la influencer compartió la noticia con sus seguidores mostrando su anillo de compromiso y escribiendo: “Les tengo noticias buenas… dije que sí”.

Un embarazo muy especial

Jesaaelys había anunciado que estaba embarazada a inicios del 2026 con un emotivo video junto a su pareja.

La noticia fue especialmente significativa porque anteriormente la influencer había contado que habían perdido un bebé, por lo que este nuevo embarazo llegó cargado de emociones.

“Un poquito de ti, un poquito de mí… No sabíamos cómo iba a sentirse este momento”, expresó en uno de los videos que compartió.

El silencio de Daddy Yankee

Tras la revelación del sexo del bebé, los mensajes de felicitación no tardaron en aparecer en redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento Daddy Yankee no se ha pronunciado públicamente sobre la llegada de su primera nieta.

El cantante ha mantenido un perfil bajo en medio de la polémica separación con su exesposa Mireddys González, una situación que ha sido muy comentada en el mundo del espectáculo.

La ruptura entre ambos salió a la luz a finales del 2024, cuando el artista presentó una demanda contra su exesposa y la hermana de ella por presuntas irregularidades financieras relacionadas con su carrera.

Una relación complicada

Según el medio Univisión Jesaaelys también ha hablado públicamente sobre cómo ha vivido la separación de sus padres.

En un video publicado en YouTube, la influencer aseguró que la familia se enteró de la situación casi al mismo tiempo que el público.

“Fue de la misma manera que nos enteramos, no hubo ninguna comunicación… a todos nos tomó por sorpresa”, comentó en su momento.

Incluso confesó que actualmente la relación con su papá no pasa por su mejor momento.

A pesar de todo, la llegada de la bebé marca una nueva etapa en la vida de la familia, que muchos seguidores esperan que también ayude a sanar algunas heridas.