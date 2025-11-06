Daddy Yankee y Bizarrap hacen historia con su nueva sesión: el reguetón vuelve con fuerza y un mensaje espiritual

Daddy Yankee y Bizarrap rompen récords con su nueva sesión: reguetón, fe y renacer artístico (PATRICK T. FALLON/AFP)

El regreso de Daddy Yankee a la música no pudo ser más explosivo. El puertorriqueño lanzó junto a Bizarrap la esperada BZRP Music Session #0/66, una colaboración que en cuestión de horas superó los cinco millones de reproducciones en YouTube y más de tres millones de visualizaciones en Instagram.

Esta producción marca un nuevo capítulo para ambos artistas: el retorno musical de Yankee tras su retiro en 2022 y una nueva era para el argentino, que rompió su tradicional numeración de sesiones para estrenar el “Volumen 0”.

Un tema cargado de ritmo, raíces y fe

La canción fusiona los sonidos electrónicos característicos de Bizarrap con una potente base de reguetón y dembow, resaltando la esencia boricua que caracteriza al “Big Boss”.

Entre trompetas y versos nostálgicos, el tema incluye referencias directas a la cultura puertorriqueña, la trayectoria de Daddy Yankee y su reciente conversión al cristianismo evangélico.

Uno de los versos más comentados dice:

“Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya de aquí, nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo”.

Infobae destacó que estas líneas reflejan el nuevo enfoque espiritual del artista, que desde 2024 se ha dedicado a la música cristiana y a compartir su fe en distintos escenarios.

Daddy Yankee anunció su regreso a la música

Bizarrap celebra un sueño cumplido

El productor argentino compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje poco habitual:

“Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”.

Para Bizarrap, trabajar con Daddy Yankee (considerado el padre del reguetón moderno) representa un punto alto en su carrera, tras haber colaborado con figuras como Shakira, Quevedo, Peso Pluma y Young Miko.

Un regreso con mensaje y polémica

El retorno de Yankee llega en medio de una disputa legal con su exesposa, Mireddys González, por el uso comercial de las marcas “Daddy Yankee” y “DY”. Según Infobae, el artista ha optado por firmar sus recientes lanzamientos solo con las siglas DY, reflejando un proceso de redefinición personal y profesional.

Frases como “a nadie le debo” y “mi flow eterno, ya no es legendario” han sido interpretadas por sus fans como una declaración de independencia y renacer artístico, en medio de su nueva etapa espiritual.

Récords y nuevo comienzo

Con apenas dos minutos y medio de duración, la BZRP Music Session #0/66 ya figura entre los lanzamientos más vistos del año. El título “Vol. 0” ha generado especulaciones sobre una nueva línea de sesiones dentro del proyecto de Bizarrap, marcando un antes y un después en su evolución musical.

*Noticia redactada con ayuda de inteligencia artificial.