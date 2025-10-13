Teleguía Farándula

Daniel Montoya estalla por algo que pasó en Mira quién baila y que lo tiene muy molesto

Daniel Montoya y su compañera Tatiana Sánchez están siendo calificados con más dureza que el resto de los participantes del concurso

Por Fabiola Montoya Salas
Daniel Montoya y Tatiana Sánchez fue la paraja nominada. (Cortesía Teletica/La Nación)

El bailarín y comediante Daniel Montoya no se quedó callado y reaccionó con molestia tras su presentación en el programa Mira quién baila, asegurando que a él y a su pareja, Tatiana Sánchez, los están calificando con una vara distinta al resto de los participantes.

“Estaba molesto por lo que dijeron de que hay una línea muy pequeña entre estar nominado y la pareja ¡Wow!, pero bueno, es lo que piensan los jueces y la verdad que hay que hacer caso. Me duele mucho porque hacemos un trabajo muy grande Tati y yo, hemos salido tardísimo de ensayar”, reveló en las redes del programa.

Daniel Montoya contó que hacía un trabajo muy grande con su bailarina. (Instagram Mira quién baila/La Nación)

El humorista comentó que, aunque le pidieron más horas de ensayo, se le complica cumplir con todo por falta de tiempo.

“Yo estoy tratando de dar lo mejor de mí, de ponerle mucho, de trabajar más. Creo que a nosotros nos están midiendo diferente. No es enojo, pero sí me sentí resentido cuando dijeron que había que trabajar más”, agregó.

Montoya también señaló que otras parejas han cometido errores y los jueces lo reconocen, pero no quedan nominadas.

“Yo sentí que nos están midiendo diferente por un fallito mínimo. Hay que trabajar más y seguir trabajando. Esto es una cosa bonita, hay que decirle a la gente que vote por nosotros nada más”, concluyó.

El humorista quedó nominado este domingo junto al también participante Chiqui Brenes, por lo que pidió el apoyo del público para continuar en competencia.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

