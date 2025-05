Daniel Vargas reaparece en redes y deja ver las consecuencias que le dejó el monte Everest en el rostro

Daniel Vargas volvió a las redes sociales tras su aventura por el Monte Everest

El chef Daniel Vargas volvió a las redes sociales tras devolverse del campamento cuatro en su segundo intento por subir a la cima del monte Everest, que le dejó dolorosas consecuencias.

El costarricense intentó este martes llegar al pico de la montaña más alta del mundo, pero el clima no se lo permitió y de paso le dejó dolorosas señas en su piel.

Esta mañana logró llegar sano y salvo hasta un lugar con cobertura, donde grabó un video con la cara muy quemada por el frío y el sol.

“Hola, aquí estoy otra vez, huelo asqueroso y me tengo que ir a bañar. Después de bajar del campamento 4, me quedé dos noches en el campamento 2 y después bajé caminando al base. No iba a pagar el paquete de internet para esos días porque es carísimo”, explicó por el montón de días de ausencia en redes.

Él agregó que ya está en Katmandú, Nepal, y que hará un live en Instagram para contar toda su experiencia.

“Voy a hacer contenido, pero diferente, tipo documental, y antes de subir el video voy a salir yo explicando qué fue lo que pasó y todo lo que sucedió en ese momento. Estoy muy feliz de haber logrado lo que logré y cómo lo logré, de haber llegado hasta donde llegué y sentirme indestructible, esa es la palabra. Dicen que el Everest decide quién sube y quién no y también decide quién baja y quién y no, entonces me siento muy orgulloso”.

Contó que está perfecto de salud y que más allá de las quemaduras de su rostro se siente muy bien y feliz y es que estuvo a nada de la cima. El punto de donde se devolvieron está situado a una altura de entre 8.000 y 8.400 metros sobre el nivel del mar, mientras que la cima está a 8.849 metros, por lo que estuvo muy cerca.

Daniel Vargas terminó quemado, pero orgulloso y feliz de su aventura por la montaña más alta y desafiante del mundo (Instagram F/Tomada de Instagram)