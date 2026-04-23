Daniel Vargas saca pecho tras cumplir uno de sus grandes objetivos

Daniel Vargas celebró su llegada a la cima del Island Peak, en el Himalaya. (Daniel Vargas /Daniel Vargas)

Con un mensaje corto, pero cargado de emoción, Daniel Vargas dejó claro que acaba de cumplir una meta que tenía entre ceja y ceja.

LEA MÁS: Shirley Álvarez y Daniel Vargas ya son marido y mujer, vea las primeras imágenes de los esposos

“Misión cumplida. Island Peak 6189 msnm”, escribió el chef, celebrando haber alcanzado la cima de esta imponente montaña ubicada en el Himalaya.

LEA MÁS: Murió el papá del chef Daniel Vargas

Para que usted se haga una idea del reto, el Island Peak supera los 6.000 metros de altura y es considerado una de las cumbres más exigentes para montañistas, incluso utilizada como preparación para desafíos mayores como el Monte Everest, la montaña más alta del mundo con 8.848 metros.

Pero lejos de quedarse celebrando, Vargas ya tiene la mirada puesta en lo que viene. Según contó, sus próximas expediciones lo llevarán nuevamente a África y también a Europa.

Vargas compartió con orgullo el momento en que cumplió su meta. (Daniel Vargas /Daniel Vargas)

“Próximas expediciones, Kilimanjaro en Tanzania por quinta vez y Elbrus en Rusia por primera vez”, adelantó, dejando claro que lo suyo es seguir subiendo el nivel.

El chef también aprovechó para agradecer a quienes lo han apoyado en este camino lleno de retos.

“Mil gracias a todos por acompañarme en estas aventuras”, agregó.

Con esto, Daniel no solo demuestra su disciplina fuera de la cocina, sino también su pasión por superarse y conquistar nuevas cimas