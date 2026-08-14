Danny CR se puso nervioso en presentación de las camisas de Saprissa y terminó haciendo algo inesperado

El Danny CR fue el encargado de presentar las nuevas camisetas del Deportivo Saprissa y terminó cantando junto a Dani Maro. (Instagram/Instagram)

El Danny CR vivió un momento que, según él mismo confesó, nunca había experimentado en sus 14 años trabajando en eventos.

El presentador fue el encargado de conducir la presentación oficial de las nuevas camisetas del Deportivo Saprissa, realizada este jueves, y reconoció que los nervios se apoderaron de él.

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“Bueno, terminó la presentación de uniformes del Saprissa y en 14 años que tengo de trabajar en eventos nunca me había puesto tan nervioso como lo estaba hoy”, contó por medio de su cuenta de Instagram.

Pero los nervios no fueron lo único inesperado que le ocurrió durante la actividad.

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Dani Álvarez compartió algunos de los momentos que se vivieron durante la presentación y uno de ellos llamó especialmente la atención de los invitados.

El presentador El Danny CR confesó que estuvo más nervioso de lo normal durante la presentación de las nuevas camisetas del Saprissa. (cap/Instagram)

El cantante nacional Dani Maro llegó para ponerle música a la actividad y, para sorpresa de muchos, El Danny CR terminó acompañándolo en el escenario.

Ambos interpretaron una versión modificada de una canción para el conjunto morado.

“No sé cómo, pero terminé cantando en la presentación”, contó el presentador en otro de los clips que compartió en sus redes sociales.

Así, lo que comenzó como una noche en la que tenía la responsabilidad de presentar las nuevas camisetas del equipo morado terminó con El Danny CR convertido en cantante por unos minutos.