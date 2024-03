Cantante David Bustamante contó horrible experiencia que vivió en un hotel de Costa Rica (Instagram)

David Bustamante, famoso cantante español, contó en un programa de televisión, una fea experiencia que vivió en un hotel de Costa Rica.

El artista fue el invitado de este jueves en el reconocido programa “El Hormiguero” porque está promocionando su nueva canción “El día que te vayas” y ahí recordó una fea y extraña situación que vivió en Costa Rica.

Bustamante contó algunas de las experiencias más raras de su vida, donde incluyó que unas muestras de amor de sus fans ticas terminaron muy mal para él.

“Tuve un percance bastante fuerte, las fans me llenaron la habitación del hotel de dulces, chocolates, me pusieron ‘bienvenido’ y eso atrajo a muchos insectos. Entonces yo a las tres de la mañana me tuve que levantar como si tuviera sarampión porque se llenó absolutamente todo el colchón lleno de chinches y me tuvieron que cambiar el colchón y la habitación”, explicó.

El intérprete de “Dos hombres y un destino” agregó que al otro día tenía promoción de prensa y parecía que le habían disparado por todo el cuerpo y que con su mala suerte también se topó con una tarántula.

“Aparte que vi una tarántula muy grande, allí los animales no sé qué comen, que están encuerpados, van al gimnasio, tiran del hierro, vi arañas con bíceps”, concluyó.

No cabe duda que la próxima vez que visite Costa Rica, el artista no va a querer dulces en su habitación.