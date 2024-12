Diego Bravo confesó que su trabajo en redes sociales podría cambiar tras su paso por Teletica

Diego Bravo confesó que su paso por Teletica se verá reflejado en su trabajo Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Diego Bravo confesó que su paso por Mira quién baila en Teletica lo hizo reflexionar y ahora se verá reflejado en el contenido que subirá a redes sociales.

Para muchos, el creador de contenido es una fuente muy confiable sobre lo que da a conocer de los famositicos, pero su forma de trabajar a algunos no les gusta y hasta le ha traído problemas legales, situación que podría cambiar tras su paso por el canal 7.

En Mira quién habla, Bravo confesó que habrá cambios en su trabajo a partir de ahora porque muchas personas pudieron conocerlo más allá de lo que mostraba en redes.

LEA MÁS: Hermana de Mimi Ortiz explota en contra de Mira quién baila por triunfo de Naomy Valle

“Los cambios que me llevo son muy personales, son muy íntimos, tal vez de pronto no los puedo compartir porque no soy capaz de hacerlo, pero sí creo que me llevo una mentalidad completamente diferente de mi trabajo, de lo que yo hago. Lo voy a seguir haciendo, pero de pronto uno que otro ajustito”, confesó.

Sobre el programa, él aseguró que se va feliz y que, a pesar de la montaña rusa de emociones, logró lo que quería.

“Lloré, me enojé, hice de todo, pero al fin de cuentas pude llegar a la final y sin nominaciones, que era lo que quería, así que quedé muy complacido. Creo que Naomy se merecía el primer lugar, así que felicidades para ella”, concluyó.