Diego Bravo sabe muchos secretos de Mira quién baila, pero un fuerte motivo no lo deja contar nada

Diego Bravo, youtuber y bailarín de Mira quién baila Costa Rica. (Instagram)

Diego Bravo confesó que sabe muchos secretos y “chismes” de Mira quién baila, pero que un motivo muy fuerte lo obliga a no decir nada.

El youtuber contó este viernes que muchos de sus seguidores le consultan si sabe algo de varios chismes que andan en redes sociales sobre algunos de sus compañeros en el programa y, aunque asegura que sabe mucho, no puede hablar.

“He recibido mil preguntas de: ‘Diego, ¿qué opina de esto?’, ‘¿qué opina de este chisme?’, ‘¿qué opina de este video?’. Vean chiquillos, si yo no estuviera en este momento adentro de Mira quién baila, con toda la información que sé no hubiese hecho fiesta, ya habría hecho un carnaval, escuchen, carnaval”, contó emocionado.

Él agregó que el motivo por el que no puede hablar es porque tiene un contrato con Teletica y es muy profesional.

“Yo soy todo un profesional y tengo ética, entonces me he mantenido al margen de todas las cosas que suceden, de todo lo que se dice, de todos los chismes, porque a mí me contrataron para bailar, que es lo que estoy haciendo”.

Finalizo diciendo que le pica la lengua por contar, pero que le toca seguir así.