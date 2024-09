Douglas Sánchez puso nerviosa a la miss Universe Costa Rica al preguntarle si “andaría” con él

Douglas Sánchez puso incomoda a Elena Hidalgo (Instagram)

Douglas Sánchez puso nerviosa a la Miss Universe Costa Rica Elena Hidalgo, al preguntarle si ella tendría una relación con él.

El periodista de canal ¡Opa! entrevistó a la nueva reina de belleza costarricense y al quedar impresionado con su altura, le hizo una arriesgada pregunta.

“Se puede levantar Elena, por favor, ¿cuánto mide usted? (1,77 cm respondió ella) Casi toca el aire acondicionado. Yo soy un hombre de estatura promedio aquí en Costa Rica, usted elevó la altura, ¿usted andaría con alguien como yo?”, le consultó impresionado.

Ella sonrió algo nerviosa y le aseguró que él tenía otros atributos, que le quitan importancia a que sea más pequeño que ella.

“Tiene otras cualidades”, mencionó ella y él le contó avergonzado que no andaba medias, que si eso también se lo dejaba pasar.

“Vea lo que me pasa a mí, viene la miss Universe Costa Rica y se me olvidan las medias”, ella respondió muy tranquila que no se preocupara, que ella le puede regalar unas.

Al final, el comunicador aseguró que él pensaba que la famositica más alta del país era su colega Patricia Figueroa, pero que sin duda Hidalgo le ganaba.