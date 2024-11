Duro testimonio de Vanessa González inspiró a un seguidor a hacer algo único por ella 

Vanessa González y su lucha contra la depresión inspiraron pieza que ahora ella canta (Instagram)

Vanessa González y la complicada situación que vivió por el duelo de la muerte de su padre inspiraron a un seguidor a escribir una canción que ahora ella interpreta.

La cantante está por terminar los últimos detalles de su canción “Escucha esto”, pieza que un seguidor compuso tras escuchar su historia en un programa.

González, después del Día del Padre de este año, empezó a vivir una dolorosa situación y es que grabar una canción que compuso su abuelo para esa fecha, le despertó una grave depresión que lo costó afrontar y de la que salió una canción que ayudará a muchas personas que pasan una situación similar.

“La canción no es de mi autoría, es de un muchacho que se llama Roy Rodríguez, lo que pasa es que estaba yo en La Cabaña cantando, antes de entrar al programa (Mira quién baila) y conté un poquito de mi testimonio y que iba a estar en el programa, eso fue sábado y el lunes se comunicó conmigo un amigo para decirme que un muchacho había hecho una canción con mi testimonio”, nos contó.

Rodríguez le mandó una maqueta del tema y ella quedó encantada, por lo que de una vez empezaron a trabajar en la pieza que está a punto de salir en todas las plataformas digitales.

“Me presentaron la canción, la escuché e inmediatamente se me vinieron las lágrimas porque yo dije que este señor reflejó en la canción todo lo que uno piensa o quiere decir para que otras personas busquen ayuda y estén bien y justamente me ha costado mucho grabarla por este sentimiento”, mencionó.

Otra cosa que le complicó la grabación de la pieza fue el hecho de que su historia se hizo viral y muchas personas la vieron como una referente para buscar ayuda.

“Después de la primera gala del programa, que comenté un poco mi historia y de la fundación, me empezaron a llegar muchísimos mensajes de testimonios, de gente con ansiedad, con depresión, pidiendo ayuda porque querían suicidarse. Entonces fue una carga muy fuerte porque era estar atendiendo a esta gente que buscaba ayuda, que se les escuchara, otros querían darme fuerza, pero sí fue un tema emocional bastante difícil porque en el medio estaba planificando el lanzamiento de la canción para amplificar este mensaje”, comentó Vane.

La artista asegura que todavía está buscando y recibiendo ayuda para superar su situación y salir adelante, por lo que ve que la pieza es una forma de ayudar a todas esas personas que se refugiaron en ella.

“Lo que busco es poder llevar con mi voz un mensaje de esperanza, de que la gente puede buscar ayuda, que sí se pueden sanar muchas cosas si prestamos atención, si nos amamos a nosotros mismos y es lindo porque sé que se puede ayudar a mucha gente. Gracias a Dios, lo que he mostrado de la canción ha gustado, pero todavía estamos terminando detalles porque la pieza no va a ser estéreo (más íntima, para escuchar con audífonos) y eso nos atrasó un poquito, pero me siento superfeliz de saber que será una señal para que la gente busque ayuda”.

Vanessa González espera que su voz lleve un mensaje de esperanza (Rafael Pacheco Granados)

Papá la inspira

El proceso de duelo que le despertó la depresión hace un par de meses, ahora se siente diferente, ahora la consuela y le da un poco de paz al saber que todo tiene un propósito y que su padre estaría feliz de ver lo que está haciendo.

“Mi proceso de duelo de mi papá ha sido difícil y sé que él estaría muy feliz de ver la ayuda que yo puedo brindar, entonces he estado muy agarrada de Dios porque sé que él debe de estar feliz de ver lo que he logrado. También he pensado mucho en Amy, que es la chica que inspiró la Fundación Amy, a quien ayudé a en el programa. En la primera gala dije que ella iba a estar bailando con nosotros y, para mi sorpresa, nos tocó una canción de Adele, que era la artista favorita de ella, entonces supe que estaba conmigo en todo este proceso”.

“Escucha esto”, está pronta a salir en todas las plataformas digitales desde donde espera que su mensaje de: “Escucha esto, si hay algo mantiene la agonía, hay fuerzas que logran sacar de adentro, los sentimientos que nublan tu vida...”, le llegue a miles de personas que pasan por problemas de salud mental.