Ed Sheeran sorprendió al aparecer en un bar de La Cali y así reaccionaron los presentes

Ed Sheeran estuvo en La Cali. Captura (captu/cortesía)

Antes de subir al escenario del Estadio Nacional este sábado 30 de mayo como parte de su gira mundial Loop Tour, Ed Sheeran decidió darse una vuelta por el barrio La California, en San José, y terminó en un conocido bar, donde más de uno no podía creer que tenía al famoso cantante a pocos metros de distancia.

Ed Sheeran fue visto en un conocido bar de La California antes de su concierto en Costa Rica. (ANGELA WEISS/AFP)

La inesperada visita fue compartida por la revista de conciertos BackStage Magazine, que publicó un video del artista disfrutando del ambiente en el bar de metal Butts, donde tocaba una banda de Sarapiquí.

“Cosas que nunca pensaste ver”, escribió el medio junto al video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa al cantante británico relajado, disfrutando de la música y compartiendo con varias personas que se encontraban en el lugar.

El artista demostró su humildad.

Como era de esperarse, varios fanáticos aprovecharon la oportunidad para acercarse, saludarlo y tomarse fotografías, algo a lo que Sheeran accedió con total naturalidad, demostrando una vez más la sencillez y carisma que lo caracterizan.

La presencia del artista generó todo tipo de reacciones entre los usuarios en redes sociales, especialmente entre quienes lamentaron haberse perdido el inesperado encuentro.

“¿Qué cosas, no? Uno pensaría que le gusta la música más popular; en fin, ojalá la haya pasado bien”, “Decido no ir a La Cali y mis compas me dijeron que vino Ed Sheeran anoche”, “Mal día para no ir a La Cali”, agregó otro seguidor.