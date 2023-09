Edgar Silva se confesó dónde se encierra cuando tiene nervios antes de un programa de tele

Edgar Silva contó cómo le afectan los nervios antes de salir al aire en Nace una Estrella (Albert Marín)

El periodista y presentador de televisión, Edgar Silva, contó que a pesar de su gran trayectoria y experiencia en medios nacionales, los nervios siguen afectándolo significativamente.

SIlva es reconocido como uno de los mejores comunicadores del país y el favorito de muchos, pero ni el cariño del público, ni su gran experticia lo liberan de que los nervios le pasen factura.

El originario de la provincia de Guanacaste se confesó en el primer episodio del vídeo pódcast de Nace una Estrella, donde aseguró que antes de todos los programas sufre por los nervios.

Edgar Silva contó cómo sufre antes de cada programa de Nace una Estrella

“Yo me sigo poniendo ‘nervioso’ y lo noto porque minutos antes me sudan las manos, es un ligero sudor, frías y después, siempre antes, antes, antes, necesito ir al baño. A veces no pasa nada, pero bueno”, contó sus tres compañeras.

El concurso de canto más importante del país volverá este próximo domingo con Silva y Johanna Solano como presentadores y con 17 artistas que aspiran a convertirse en una nueva estrella y con, cada miércoles habrá un nuevo episodio del vídeo pódcast, donde María Fernanda León y Fiorella Brenes son las anfitrionas.

El primer programa será este 3 de septiembre a las 7: 00 de la noche por Teletica canal 7.