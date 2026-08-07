El despampanante detalle que tuvo Carlos Rodríguez con Elena Correa en su aniversario

La pareja cumplió 13 años de relación y siete años de matrimonio. (Instagram/Instagram)

Elena Correa celebró un nuevo aniversario de matrimonio con Carlos Rodríguez y aprovechó la ocasión para compartir el romántico detalle que recibió de parte de su esposo, además de recordar uno de los momentos más especiales de su historia de amor.

La exreina de belleza publicó en su cuenta de TikTok un video en el que mostró varios y llamativos arreglos florales, entre ellos rosas y girasoles, con los que Carlos la sorprendió para conmemorar la fecha.

Además, reveló que cumplieron 13 años de relación y siete años de matrimonio.

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“Hace 7 años me casé y he visto la mano de Dios obrar en mi vida. En julio del 2019 cuando le conté a mi papás que me iba a casar y justo les dije que iba a ser el 3 de agosto de ese año ambos quedaron en shock, porque sin pensarlo, ni planearlo y sin saberlo había escogido la misma fecha en la que mis papás se casaron muchísimos años atrás”, escribió.

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En la publicación también compartió imágenes del matrimonio de sus padres y recordó que su propia boda fue una completa sorpresa para familiares y amigos.

“Yo misma hice la invitación para que nadie sospechara y tassss estaban en nuestra boda. Hoy recuerdo ese día con mucha alegría y felicidad, porque a pesar de los momentos difíciles de la vida, las lecciones y los momentos que hemos pasado, Dios siempre ha obrado sobre nuestra vida y Él es el único que restaura, llena con su amor y bendice lo que Él considera que es para nuestra felicidad”, dijo.

Elena Correa recordó que, sin planearlo, se casó el mismo día en que sus padres celebraron su boda años atrás.

Correa aseguró que, con el paso de los años, ha fortalecido su fe y está convencida de que Dios ha guiado su matrimonio.

“Obrando para nuestro bien y que sus planes son perfectos aunque a veces no entendamos el porqué de las cosas. Hoy más que nunca vivo convencida de que una mujer que se arrodilla ante Dios siempre va a ser escuchada”, concluyó.