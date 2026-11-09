El detalle que pocos sabían del baile de Antuan Fallas y Alhana Morales en Mira quién baila

Antuan Fallas, participante de Mira quién baila. (redes/Instagram)

Aunque Michael Rubí no forma parte de esta temporada de Mira quién baila (MQB), el reconocido coreógrafo tuvo mucho que ver con una de las presentaciones que más llamaron la atención este domingo.

Se trata del baile de Antuan Fallas y Alhana Morales, quienes conquistaron un premio Wow gracias a una coreografía con sabor puertorriqueño que dejó buenas reacciones entre los seguidores del programa.

La producción de MQB compartió un fragmento de la presentación en su cuenta de Instagram y acompañó el video con el mensaje: “Nos dieron sabor boricua y sello Michael Rubí”.

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El comentario no pasó inadvertido para el propio Rubí, quien aprovechó la publicación para felicitar a los bailarines y revelar que estuvo detrás de la creación de la coreografía.

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“Gran trabajo hicieron, gracias por dejarme crear para ustedes”, escribió el coreógrafo, quien ha trabajado con reconocidas figuras de la música, entre ellas Gloria Trevi.

La presentación se realizó al ritmo de “Pégate”, uno de los éxitos del cantante puertorriqueño Ricky Martin.

De esta manera, aunque no participó directamente en la competencia, Rubí dejó su sello en la pista de baile y contribuyó a una presentación que terminó siendo reconocida con uno de los premios de la noche.