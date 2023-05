El triste mensaje de Maribel Guardia por el primer mes sin su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia le agradeció a su hijo Julián Figueroa por darle el honor de ser su madre. Instagram.

La actriz costarricense Maribel Guardia compartió un sentido mensaje por el primer mes del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa.

El cantante murió súbitamente el pasado 9 de abril por un problema cardiaco y este martes la actriz lo recordó con mucha tristeza. Como buena madre que fue, la tica no pasó por alto ese momento tan doloroso para ella.

“Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo”, puso para iniciar el mensaje.

La artista continuó asegurando que a veces piensa que todavía está cerca y lo va a ver de nuevo.

“A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra. Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma”, escribió.

Guardia reconoció que su trabajo la mantiene un poco alejada de la tristeza, pero que llora con frecuencia

“Tu luz ilumina mis días, papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”, concluyó.

La publicación se llenó de mensajes de fuerza, apoyo y admiración.

Recordemos que Maribel incluso llegó a comentar que se había topado a Juliancito en un sueño y que hablaron, por lo que su recuerdo sigue más que latente en el corazón de la costarricense.