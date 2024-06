Elena Correa estrenó canción que va con un filazo para todos los que la critican

Elena Correa estrenó canción dedicada a todos los que le tiran mala vibra (Instagram)

Hace pocos minutos, Elena Correa estrenó “Imparables”, pieza con un mensaje de motivación y que, además, está dedicada a todos los que la critican.

La exreina de belleza y desde hace poco cantante, demostró en nuevo tema que lo suyo es el pop y que los comentarios negativos en redes sociales no la van a detener.

“Soy imparable, aunque lo nieguen. Chocar con pared no me detiene. Me hice una armadura pa’ creer que resisto porque soy muy fuerte. Y hay 1.000 comentarios negativos, pero me enfoco en lo que es positivo. Mi amor propio es definitivo. Si caigo, me levanto con la frente en alto”, dicen las dos primeras estrofas de la canción.

El coro habla de que a pesar de todo lo malo se enfoca en brillar y deja claro que tiene los pies bien puestos sobre la tierra.

“Hoy vuelvo a brillar tal como soy, vuelvo a salir como sale el sol, sé de dónde vengo y a dónde voy, hoy, hoy. Muchas veces tuve que sonreír con mi corazón roto, sanando en silencio y haciendo que todo está bien con todos los otros Y descubrir que soy tan incesante que nada me va a vencer. Recuerda, somos imparables, por eso me cantó que... hoy vuelvo a...”, completa la letra.

Correa espera que, al igual que “De Cero”, este tema se vuelva viral, ya que el anterior, aunque le generó muchas críticas se hizo viral en redes sociales y dio mucho de qué hablar, para bien y para mal.