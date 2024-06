Elena Umaña maravilló a todos y se llevó otra gala de “Tu Cara Me Suena”

Elena Umaña se llevó la gala 10 de Tu Cara Me Suena (Cortesía Teletica)

Elena Umaña volvió al triunfo en “Tu Cara Me Suena” de la mano de una intensa interpretación de “Qué bello” de Kiara.

La décima gala del programa de imitaciones de Teletica tuvo de todo un poco; diferentes ritmos, grandes artistas, mucho talento y grandes dosis de diversión. Al final de la noche la gran protagonista fue Umaña.

La cantante logró calcar los movimientos, gestos y voz de Kiara, y con ello podrá ayudar con tres millones de colones a los Cuidados Paliativos de Barva de Heredia.

“Me siento muy relajada, no como al principio que estaba muy estresada. Estoy muy contenta, con los sentimientos a flor de piel, más cuando voy a visitar las fundaciones y veo la felicidad de la gente. La satisfacción más grande para mí es poder devolver un poquito de tanto cariño que nos da el público”, contó a La Teja cuando finalizó el programa.

A pesar de que ahora todo le resulta más sencillo que al principio, ser una artista tan reconocida a nivel nacional, le dificulta convencer a los jueces y al público.

“Todos los artistas son difíciles y los retos muy grandes, porque yo tengo una trayectoria de muchos años y una voz superreconocida, y tratar de imitar a los artistas cada semana se me hace imposible. Me dicen ‘escuché a Elena’ es más fácil para artistas que no son tan reconocidos como Jecsinior y yo”.

Para la artista, el escenario de “Tu Cara Me Suena” es el más difícil en el que ha estado, pero a pesar de eso, con las semanas se siente más cómoda y aseguró que siempre piensa en ganar.

“Uno siempre se prepara para ganar, pero hay canciones que a uno no le favorecen o que a uno no le gustan, porque el color de voz es muy diferente, algunas yo ni las canto en mi repertorio”, concluyó.

La gala de la próxima semana será la semifinal y Jonathan, Ramzi, Rosibel, Niah y Brian Calar llegan como los posibles finalistas, pero todo puede cambiar con las puntuaciones de la gala 11.