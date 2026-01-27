Elías Alvarado muestra uno de los retos de la tormenta de nieve que golpea a Estados Unidos

La fuerte tormenta invernal que afecta gran parte de Estados Unidos continúa dejando consecuencias graves. Desde Nueva York, uno de los estados impactados por el temporal, el periodista costarricense Elías Alvarado evidenció cómo incluso las tareas más simples se convierten en verdaderos retos.

Según CNN, la tormenta invernal del fin de semana y el posterior frío extremo han dejado al menos 30 personas fallecidas y han provocado cortes prolongados de electricidad que afectan a cientos de miles de usuarios, especialmente en el sur del país y en el noreste.

LEA MÁS: Costarricense en Estados Unidos narra las penurias que vive con la peor tormenta invernal de la historia

Las autoridades reportaron muertes relacionadas con la tormenta y las bajas temperaturas en estados como Texas, Louisiana, Tennessee, Pensilvania y Carolina del Sur. Algunas de estas víctimas murieron por hipotermia, mientras que otras fallecieron durante labores de palear nieve, de acuerdo con funcionarios. Otros casos continúan bajo investigación.

Frío extremo y problemas cotidianos

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias, junto a Ignacio Santos. (redes/Instagram)

En este contexto, Elías Alvarado compartió un video desde Nueva York, donde mostró una de las muchas dificultades que enfrentan quienes viven en zonas cubiertas por la nieve. En el lugar donde se encuentra, la temperatura ronda los -6 °C, con una sensación térmica de -14 °C.

El periodista explicó que actividades cotidianas como parquear un vehículo se vuelven complicadas debido a la acumulación de nieve.

“Venir a la ciudad es parquear encima de la nieve, hay que encaramarse para poder parquear”, relató, mientras evidenciaba cómo la nieve incluso le dificultaba abrir la puerta del automóvil.

LEA MÁS: Tormenta Fern en Estados Unidos y Canadá afectará a Costa Rica de manera indirecta: ¿cómo?

Las imágenes reflejan una realidad que se repite a diario para miles de personas en los estados afectados, donde el hielo, la nieve y el frío extremo obligan a extremar precauciones y modificar la rutina diaria.

Las autoridades mantienen alertas activas ante la persistencia del temporal, mientras continúan las labores de emergencia y restablecimiento de servicios.

Elías Alvarado mostró desde Nueva York las dificultades provocadas por la tormenta de nieve.

Nota realizada con ayuda de IA