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¿Entonces? Anuncian a Mauricio Hoffmann en Batalla de Karaoke a última hora, pero no va a presentar

El presentador se suma al programa de Teletica, pero no como conductor, sino en un rol distinto dentro del formato

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Por Fabiola Montoya Salas
Batalla de Karaoke inicia este domingo 12 de abril a las 7 p.m.. por canal 7.
Batalla de Karaoke inicia este domingo 12 de abril a las 7 p.m.. por canal 7. (cortesía/Cortesía)

A pocas horas del estreno, la presencia de Mauricio Hoffmann en Batalla de Karaoke generó sorpresa, pero no por el rol que muchos imaginaban: no será presentador del programa.

Fue la misma página de Teletica la que dio pistas sobre su incorporación al staff, al publicar en redes sociales que “Mauricio se une al grupo de presentadores”.

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Sin embargo, este medio consultó a Mario Nájera, gerente de voz institucional del canal, quien aclaró que Hoffmann no formará parte del equipo de conducción.

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Según explicó, el presentador tendrá otro rol dentro del formato.

“Mauricio se encargará de unos segmentos comerciales que tiene el programa a nivel de contenido”, indicó Nájera.

Además, confirmó que Keyla Sánchez e Ítalo Marenco continúan como los presentadores oficiales del espacio.

Mauricio Hoffmann, presentador de Teletica.
Mauricio Hoffmann es una de las nuevas fichas del programa. (Instagram/Instagram)

Mauricio Hoffmann habla sobre su llegada

Por su parte, Hoffmann se mostró entusiasmado con esta nueva oportunidad.

“Estoy muy emocionado por la oportunidad, me encanta karaokear, así que es un ambiente que disfruto mucho”, comentó.

Agregó además que espera que el público se sume a la dinámica del programa desde esta noche.

“Esperamos que la gente cante con nosotros esta noche”, dijo a La Teja.

Con este giro de último momento, Batalla de Karaoke arranca con cambios en su estructura, dejando claro que no todo era lo que el público pensaba. Ahora queda por ver cómo encajará Hoffmann en este nuevo rol dentro del programa que debuta esta noche.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

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