Entre lágrimas, hija de Rubby Pérez pide justicia porque dice que lo de la discoteca no fue un accidente

Ana Beatriz Pérez Reynoso, hija menor del merenguero dominicano Rubby Pérez, exigió justicia tras la trágica muerte de su padre, ocurrida el martes anterior durante un concierto en Santo Domingo.

Rubby Pérez falleció luego del colapso del techo de la discoteca Jet Set, donde se presentaba ante cientos de personas. El incidente dejó más de 200 personas fallecidas, según reportes de medios locales.

Ana Beatriz habló con la prensa en la vela de su padre, donde dejó claro que, para ella, lo ocurrido no fue un accidente.

“Pienso que hay que hacer justicia porque eso que pasó no fue un accidente. Es muy fuerte, pero por lo menos pudo estar en mis 15 años y tuve un último baile con él. Aunque se haya ido, tenemos memorias con él y esas memorias yo las voy a mantener y cada vez que me sienta mal o tenga ganas de llorar, voy a acordarme de eso”, contó emocionada.

La joven se encontraba en el lugar de los hechos junto con su hermana Zulinka Pérez, quien también se ha pronunciado sobre el caso. Zulinka relató entre lágrimas que vio cuando una viga cayó directamente sobre su padre y que, pese a sus intentos, no logró ayudarlo a tiempo.

“Yo vi cuando cayó la estructura, no hubo aviso, no hubo alarma, no hubo control, solo caos”, aseguró Zulinka en una entrevista con medios locales.

La familia del artista ha pedido a las autoridades dominicanas que investiguen a fondo lo sucedido y que se determinen responsabilidades por el colapso estructural del recinto.

El caso ha conmocionado a la comunidad artística y al país entero, donde Rubby Pérez era considerado una de las voces más queridas del merengue. El Ministerio Público de República Dominicana ya abrió una investigación para esclarecer las causas del derrumbe.