Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy, reveló lo mal que la pasa en su lucha contra dura enfermedad

El actor Eric Dane, conocido mundialmente por su papel como el doctor Sloan en Grey’s Anatomy, relató cómo vive actualmente el proceso de enfrentar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que deteriora progresivamente su cuerpo y que le ha golpeado también en lo emocional.

Durante una entrevista para Good Morning America, Dane fue completamente honesto sobre el camino que ha recorrido desde que notó los primeros síntomas hasta hoy, cuando convive con espasmos, pérdida de fuerza en sus manos y miedo constante a perder la movilidad.

“Estoy luchando más de lo que puedo en estos momentos. Pensé que era por abusar del móvil”, mencionó en el programa.

Incluso, bromeó asegurando que el tratamiento es tan caro que “está por encima de mi nivel salarial”.

Una de las cosas que lo tiene más preocupado es que sabe del dolor que también enfrenta su familia.

“Estoy enfadado porque perdí a mi padre cuando era muy joven. Y ahora hay muchas posibilidades de que mis hijas me pierdan a mí. Pero no creo que este sea el final de mi historia. No quiero que lo sea”.

El actor aseguró que haría todo lo que estuviera en sus manos para sanarse.

“Si me dijeran que comiéndome una cabeza de serpiente de cascabel me cura, lo haría. Volaría a Alemania si hiciera falta”.

Dane ha contado con el apoyo de su exesposa, la actriz Rebecca Gayheart, y continúa trabajando en producciones como Euphoria y La cuenta atrás, a pesar del desgaste físico.