Eric Rojas mostró cómo luce ahora su rostro después del procedimiento que lo dejó irreconocible

Rojas aseguró que su piel seguirá regenerándose durante los próximos días y que el resultado será de una piel más rejuvenecida. (Instagram/Instagram)

El cirujano estético Eric Rojas volvió a mostrar su rostro y esta vez la imagen es muy distinta a la que sorprendió a sus seguidores días atrás.

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Rojas compartió con La Teja fotografías de cómo ha avanzado la recuperación después de someterse a un procedimiento estético para rejuvenecer la piel. En las nuevas imágenes se observa el rostro menos inflamado y con una apariencia más saludable.

El médico explicó que el cambio continuará notándose conforme pasen los días, pues la piel irá recuperándose y tomando nuevamente su tonalidad.

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Según contó, el proceso de regeneración permitirá que la piel luzca mucho más rejuvenecida, sin manchas ni arrugas, tal como él mismo había adelantado cuando decidió mostrar públicamente cómo quedó su cara después del tratamiento.

El cirujano estético aseguró que todavía faltan días para conocer el resultado final del procedimiento. (Eric Rojas /Eric Rojas)

Rojas explicó que la tonalidad de su piel irá cambiando conforme avance el proceso de regeneración. (Eric Rojas /Eric Rojas)

El rostro del doctor Eric Rojas comienza a recuperar su apariencia después del tratamiento. (Eric Rojas /Eric Rojas)

“Va a quedar como piel de bebé”, había explicado el especialista al referirse al resultado que esperaba obtener.

El procedimiento fue con un láser de CO₂ fraccionado de 70 W, combinado con un peeling. Rojas explicó anteriormente que el tratamiento busca mejorar aspectos como la flacidez, manchas y microarrugas, además de estimular la regeneración de la piel.

Su propio hijo estuvo detrás del procedimiento

Rojas también reveló que no fue cualquier especialista el que estuvo a cargo del tratamiento. El procedimiento lo realizó su propio hijo, el doctor Eric Rojas Fernández.

“Este procedimiento me lo hizo mi hijo. No se sorprendió porque esto es parte del día a día; de hecho, él fue el causante de todo esto”, comentó entre risas.

El cirujano decidió someterse al tratamiento también para conocer personalmente el proceso y mostrarles a sus pacientes cómo es la recuperación.

Ahora, con la inflamación disminuyendo, Rojas continuará mostrando la evolución de su rostro hasta revelar el resultado final que, según adelantó, será una piel mucho más rejuvenecida.