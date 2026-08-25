Ericka Morera habla sin filtros sobre el divorcio: “El proceso es horrible, el dolor es horrible”

Ericka Morera habló con honestidad sobre las dificultades que puede enfrentar una persona durante un divorcio. (redes/Instagram)

Ericka Morera habló con mucha honestidad sobre lo que significa atravesar un divorcio y reconoció que se trata de un proceso doloroso, pero que no tiene por qué marcar el final de la vida.

Durante una conversación en Instagram, Morera decidió abrir su corazón y contar parte de lo que ha aprendido sobre las separaciones y los cambios que llegan después de cerrar una relación.

“Hoy desde el corazón con Keka, les quiero decir que sí, que el proceso es horrible, el dolor es horrible, el miedo es feo, repartir los bienes que construyeron juntos también duele y hasta pensar con cuáles amistades se queda uno también duele”, expresó.

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La empresaria también reconoció que nadie entra a un matrimonio pensando que algún día llegará el divorcio, pero considera importante entender que, cuando ocurre, no necesariamente significa que la persona fracasó.

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“Obviamente nadie se casa pensando en que se va a divorciar, pero si esta es su historia no lo vea como un fracaso, véalo como una experiencia, como historia de vida, como un ciclo que tenía que cumplirse”, manifestó.

“La vida continúa”

Morera también habló sobre las personas que llegan a nuestra vida y las diferentes etapas que se atraviesan junto a ellas.

“Lo que he entendido durante el tiempo es que hay personas que se quedan con nosotros para toda la vida y hay personas que nos acompañan únicamente en ciertas etapas de la vida”, comentó.

Para la modelo, cerrar una relación no significa que se terminen las oportunidades ni los momentos felices.

Su mensaje fue precisamente que, aunque un divorcio puede venir acompañado de miedo, tristeza y muchos cambios, también puede convertirse en el inicio de una nueva etapa.

La modelo y empresaria costarricense aseguró que un divorcio no debe verse necesariamente como un fracaso.

“La vida no termina ahí, porque ese capítulo fue eso, un capítulo, porque la vida continúa, sigue brillando y porque la vida te va a seguir brindando muchísimas oportunidades”, aseguró.

Morera y su expareja Mauricio Hoffmann hicieron pública su separación en enero de 2021, después de que el proceso comenzara a finales de diciembre de 2020.

Desde entonces, la costarricense ha continuado con sus proyectos personales y profesionales y ahora aprovechó su experiencia para enviar un mensaje a quienes puedan estar atravesando una situación similar.