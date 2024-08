Esposa de Choché compartió el emotivo momento en que descubrió su segundo embarazo

Choché Romano, su esposa Ashley García y su hija Leah tendrán una integrante más en su familia

Ashley García, esposa del humorista Choché Romano, compartió un emotivo video para mostrar cómo ella y su pequeña hija, Leah, descubrieron que viene un nuevo integrante de la familia en camino.

García y el también comediante compartieron hace unos días que van a tener su segundo bebé y ahora ella quiso mostrar un poco más del emotivo momento.

“Acabo de salir del baño y me acabo de hacer dos pruebas de embarazo porque tengo cinco o seis días de atraso. Esto no me había pasado desde que nació Leah, que se me atrasara tantos días, entonces hay que descartar a ver. Estoy tan nerviosa como si fuera la primera vez”, dijo antes de ver ambas pruebas en positivo.

LEA MÁS: Choché Romano confesó por qué desistió de hacerse la vasectomía

Sin duda alguna, el momento más emotivo del video fue cuando ella se acercó a la pequeña Leah a decirle que va a tener una hermanita o un hermanito.

“¿Te acordás lo que vos le pedías a Dios? Quiero que sepas que Dios te escuchó. Mami está muy feliz y ahora tenemos que darle la sorpresa a papá”, le dijo a su hija.

Al final, la niña quedó muy impresionada y aseguró que estaba asustada, pero muy contenta de saber que su mamá estaba esperando un bebé.