Esposa de exjugador de Cartaginés: “Nuestro bebé dejó de latir”

La publicación generó muchos mensajes de apoyo y solidaridad de parte de sus seguidores. (instagram /melany Valverde)

La maquillista Melany Valverde, esposa del exfutbolista Jesús Chaves, conmovió a sus seguidores luego de compartir un mensaje muy personal sobre una dura experiencia que vivió con su embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, Valverde publicó una imagen de una conversación en la que se puede leer el momento en que se enteró de la triste noticia.

En el mensaje se observa parte del chat donde se lee: “Si es rojo, doc” y luego la frase que refleja el duro momento que atravesó: “Doc, nuestro bebé dejó de latir”.

Aunque la captura corresponde al año 2024, es la primera vez que decide referirse públicamente a lo ocurrido.

Junto a la publicación, también compartió una reflexión en la que dejó ver su fe a pesar del dolor.“Pero Dios es perfecto en sus planes”, escribió.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de apoyo y palabras de aliento.

Melany Valverde compartió el mensaje acompañado de una reflexión sobre su fe. (instagram /melany Valverde)

La esposa del exfutbolista recibió decenas de mensajes de ánimo en redes sociales. (instagram /melany Valverde)

“Dios te va a recompensar, princesa, ese corazón tan lindo, solo confía”, escribió una usuaria.

Otra persona comentó: “Un 18 de marzo quería morir con mi bebé recién nacido que falleció hace muchos años, comprendo ese dolor”.

Mientras que otro mensaje decía: “Eres muy valiente”.

Melany compartió su testimonio como un proceso de sanación, recibiendo el abrazo virtual de cientos de personas que admiran su fortaleza.

La valentía de la maquillista al subir su historia no solo conmovió a sus seguidores, sino que abrió un espacio de consuelo para otras mujeres que han pasado por la misma pérdida.