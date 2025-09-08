Esposo de Glenda Peraza no aguantó nada y respondió con todo a una crítica

Byron Garita, esposo de Glenda Peraza, le repondió con todo a un seguidor. (Instagram/Instagram)

Byron Garita, fisioterapeuta y esposo de Glenda Peraza, armó un “polvorín” en redes sociales luego de contestarle a un seguidor, algo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Todo se dio en su cuenta de TikTok, cuando uno de sus seguidores le dejó un comentario que decía: “Debería practicar para hablar”, en un video que él subió sobre CrossFit.

Ante esto, el fisioterapeuta respondió con un video en el que le dijo a su seguidor que, en vez de andar criticando, se enfocara en hacer mejor los ejercicios que comparte en redes.

LEA MÁS: Esposo de Glenda Peraza da estos útiles consejos para los romeros

Byron Garita no se dejó. captura (glenda peraza /glenda peraza)

“Mire, vamos a ver. Para un fisioterapeuta que estudia el movimiento humano, créame que no tengo ninguna necesidad de irme a meter en un box para decirle si un ejercicio está bien hecho o no. Yo veo que usted sube bastantes ejercicios en su perfil público y, en casi todos los videos que vi por encima, usted hace el ejercicio mal en cuanto a la técnica.

“Hable con su coach para que lo corrija. De hecho, su video número 26, donde sale alzando las mancuernas y después haciendo flexión de codo, está mal hecho, y no se lo digo con el afán de criticar ni de pelear, sino para que no se lesione, que al final es lo que nosotros los fisioterapeutas queremos”, concluyó.

Los seguidores, al ver el video, no se quedaron callados y reaccionaron con comentarios como: “Vea a ver si se lesiona y le toca visitar al que usted está mandando a practicar para hablar. La vida da muchas vueltas, solo por aquello”, “Se le borró la sonrisa”, “Era contestarle, no matarlo” y “Nos dio conocimiento, cátedra, educación y elegancia en la respuesta”.