Esto es lo primero que haría Ligia Madrigal si llegara a la Presidencia

Ligia Madrigal aseguró que el deporte debería ser una prioridad nacional. (La Nación/Cortesía: Ligia Madrigal)

Ligia Madrigal, reconocida deportista costarricense, no dudó en responder cuando le preguntaron qué haría si llegara a la Presidencia de la República.

Acostumbrada a los retos y a la disciplina del alto rendimiento, dejó claro cuál sería su primera decisión en Casa Presidencial y por qué considera que el país necesita un cambio desde esa dirección.

Madrigal cree que el deporte puede reducir la violencia y mejorar la salud pública. (Ligia Madrigal /Ligia Madrigal)

“¿Si me lanzara para presidenta votarían por mí? Obviamente es broma. Pero el otro día me preguntaron que si fuera presidenta qué proyecto impulsaría”, comenzó contando por medio de Instagram.

La deportista, quien conquistó el Everest, fue muy transparente y dijo que impulsaría el deporte como una herramienta de salud pública, de prevención social y de formación de jóvenes.

“Una sociedad que practica deporte y actividad física diariamente es una sociedad con menos enfermedades, más valores y, por ende, menos violencia”, agregó.

En cuanto a los atletas, expresó que acá en Costa Rica los hay, pero necesitan apoyo real.

“Necesitan financiamiento, infraestructura, visibilidad y reconocimiento como una carrera profesional. Un atleta de alto rendimiento en cualquier lugar del mundo es un profesional, pero en Costa Rica aún no se le reconoce como tal”, detalló.

La deportista agregó que sabe que sus propuestas son difíciles de conseguir, por eso explicó su metodología.

“Crearía una ley nacional que obligue a instituciones y compañías privadas a destinar un porcentaje de su presupuesto al desarrollo del deporte, la actividad física y la salud preventiva. Así como existe responsabilidad social y obligaciones ambientales, debe existir también responsabilidad deportiva y de salud”, explicó.

Madrigal comentó que con estas ideas no busca que la critiquen, porque sabe que es un sueño lejos de la realidad.

“Como deportista, he podido ver el enorme potencial que tiene el deporte para transformar vidas. No es un lujo, es una herramienta de desarrollo humano, salud pública, prevención social y formación de valores”, comentó.

La montañista cerró su mensaje explicando que nunca iba a ser presidenta, pero que tal vez algún candidato podría ver su mensaje y pensar que ella podría tener algo de razón.