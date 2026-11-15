Estrellas de la televisión nacional de los años 80 y 90 que hoy ya no están

Leonardo Perucci dejó una nueva ausencia entre los rostros de la televisión costarricense que acompañaron a quienes crecieron en los años 80 y 90.

Su fallecimiento, este 10 de noviembre de 2026, a los 87 años, devuelve a la memoria los programas que reunían a las familias frente a una misma pantalla.

Antes de las plataformas digitales y las redes sociales, el entretenimiento tenía una hora marcada. Había que esperar el programa, acomodarse en la sala y estar pendiente de lo que sucedía. Los presentadores entraban a los hogares con tanta frecuencia que sus nombres y saludos terminaban siendo familiares.

Perucci fue uno de ellos. También lo fueron Luis Fernando Crespi, Inés Sánchez de Revuelta y Nelson Hoffmann. Sus espacios tenían propuestas distintas, pero compartían un lugar en la rutina de las casas costarricenses.

Leonardo Perucci y los fines de semana de entretenimiento

Programa Fantástico con la participación de Rodrigo Sánchez, Leonardo Perucci, Laura Peña, Mongo Mongo y Marianela Herrera. (Archivo LN)

El actor, director teatral, productor y presentador chileno-costarricense encontró en la televisión otro escenario para acercarse al público.

Fantástico y Fabulosos Sábados forman parte de los programas con los que se ganó un lugar en el recuerdo de aquellos años.

Su trabajo también estuvo ligado a las transmisiones de los toros de Zapote durante los años 90, cuando las fiestas de fin de año llevaban el ambiente del redondel hasta las salas de las casas. Tiempo después, su trayectoria televisiva incluyó la revista matutina Giros.

Según confirmó su hija Valeria a Teletica, el artista murió tras presentar complicaciones posteriores a un cateterismo. Con su partida, vuelven a cobrar presencia las distintas etapas de una carrera que abarcó tanto las tablas como la pantalla.

Luis Fernando Crespi y un saludo para la familia

Luis Fernando Crespi fue uno de los rostros de los concursos televisivos y popularizó el saludo “¡Qué tal familia!”. (Facebook/Facebook)

Luis Fernando Crespi tenía una manera de anunciar su llegada: “¡Qué tal familia!”. El saludo reflejaba la cercanía con la que se dirigía a quienes seguían sus programas de concursos y entretenimiento.

Sábado Feliz, Noches Millonarias y Hoy a las 9 fueron parte de los espacios que condujo. Su nombre quedó asociado con una televisión que hacía de los concursos una ocasión para compartir y seguir desde la casa la suerte de los participantes.

El animador falleció el 10 de junio de 2001. Para quienes lo veían, en su recuerdo también perdura aquella forma de saludar que convertía a la audiencia en parte del programa.

Inés Sánchez acompañó a varias generaciones

Inés Sánchez de Revuelta, fallecida el 7 de abril de 2023 a los 91 años. Fotos tomadas Facebook de Inés Revuelta (redes/Facebook)

Inés Sánchez de Revuelta construyó su vínculo con el público desde Teleclub. La cocina, las manualidades, la salud y los consejos para el hogar encontraron un espacio en un programa que acompañó durante décadas a distintas generaciones.

Su presencia estuvo ligada a las tardes y a los asuntos cotidianos. Mientras otros formatos apostaban por los concursos o los espectáculos musicales, ella ofrecía contenidos que podían llevarse a la mesa, al cuidado de la casa o a una nueva actividad.

La comunicadora falleció el 7 de abril de 2023. Su nombre permanece unido al de Teleclub, un espacio inseparable de su recorrido en la televisión nacional.

Nelson Hoffmann puso música a las tardes

Nelson Hoffmann estuvo activo en la televisión siempre (redes/Facebook)

Nelson Hoffmann tuvo como público a una generación que encontraba en Hola Juventud un lugar para disfrutar de la música y el baile. El productor y presentador convirtió ese programa en una vitrina para artistas nacionales e internacionales.

Las tardes juveniles también tuvieron otros referentes. Roberto Chiabra, recordado por Video Rock, acercó la música internacional a los hogares. Falleció en 2017. César “Chicho” Ruiz, otra de las voces vinculadas con ese acercamiento musical, murió en 2023.

Hoffmann falleció el 26 de junio de 2025, dejando su nombre ligado a uno de los espacios con los que aquella generación siguió a sus artistas.

El debate, las tradiciones y el deporte también tenían sus rostros

Jorge Valverde llevó la denuncia social, la opinión y el debate a programas como En la Mira y Al Desnudo. Su estilo directo lo distinguió en la televisión de los 90. El periodista falleció el 14 de junio de 2002.

En otro registro, Miguel Salguero retrató la vida y las tradiciones costarricenses en sus producciones. Murió en 2018. José Ángel Monge, fallecido en 2004, acompañó desde el periodismo deportivo las citas mundialistas entre México 86 y Francia 98.

El humor también tenía una presencia reconocible e irremplazable en Carmen Granados, la querida “Rafaela”. Fallecida en 1999, compartió micrófonos con Perucci en las transmisiones de los toros de Zapote, donde el entretenimiento televisivo se mezclaba con las celebraciones de fin de año.