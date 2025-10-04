Exdirector de Astronomer, Andy Byron, vuelve a ser el centro de atención

El exCEO de Astronomer había pedido disculpas a su familia y su equipo tras protagonizar una polémica escena en un concierto de Coldplay (Pop Base/Andy Byron)

El empresario Andy Byron, conocido por el escándalo en la Kiss Cam que lo involucró con Kristin Cabot en un concierto de Coldplay, vuelve a estar en el ojo público. Ahora, ha sido captado compartiendo un momento romántico con su esposa, Megan, lo que genera rumores sobre una posible reconciliación.

LEA MÁS: Joven que captó infidelidad en show de Coldplay confiesa la suma que ha facturado con el clip

Han pasado más de dos meses desde aquel momento que lo convirtió en tendencia mundial: Andy Byron, exdirector ejecutivo de Astronomer, fue sorprendido en plena Kiss Cam con Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma empresa.

LEA MÁS: Joven que captó infidelidad en show de Coldplay confiesa la suma que ha facturado con el clip

Desde entonces, su vida se ha mantenido en la mira de los medios y las redes sociales,, y parece que ahora atraviesa un nuevo capítulo. Según fotografías recientes, publicadas por diversos medios internacionales, Byron fue visto en un momento muy cercano y romántico con Megan, su esposa, en una playa de Maine.

LEA MÁS: Ser expuesta en el concierto de Coldplay con su jefe le salió muy caro a Kristin Cabot

En las imágenes, ambos lucen sus anillos de casados, lo que ha alimentado los rumores de una posible reconciliación tras la escandalosa separación. Hasta el momento, no se han formalizado demandas de divorcio, según los registros oficiales, por lo que la relación podría estar retomando su cauce.

Este nuevo episodio muestra a Byron en un contexto más íntimo y privado, lejos de las oficinas de Astronomer, donde meses atrás debió renunciar a su cargo debido a la polémica. La empresa también inició una investigación interna, y aunque los hechos ya pertenecen al pasado, el público sigue muy pendiente de cada movimiento del empresario.

Expertos en relaciones públicas coinciden en que este tipo de apariciones puede ser interpretado tanto como un intento de reconciliación sentimental como de lavado de imagen. Sea cual sea la intención, lo cierto es que Byron ha vuelto a colocar a su vida personal en el centro de la atención mediática.

Los seguidores y críticos continúan atentos a sus pasos, y cualquier nueva aparición de la pareja podría generar, nuevamente, titulares en medios internacionales y en redes sociales, donde la historia del exCEO sigue siendo ampliamente comentada.