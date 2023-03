Exjugador de la Premier League se arrepiente por dejar el fútbol para ser actor porno

Damián Oliver ex Crystal Palace (Tomada de Twitter)

El exfutbolista Damián Oliver ha sido tendencia en redes sociales tras confesar que dejó el fútbol para dedicarse a ser actor porno y que está arrepentido.

Fue en medio de una entrevista con “podcast Anything Goes de James English”, donde contó que la industria del cine para adultos no fue lo que él esperaba.

“No es tan bueno como la gente piensa. Antes era bueno en el fútbol y en las luchas, de verdad era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno, pensé que eso sería igual de bueno”, contó.

Oliver era ficha del popular equipo Crystal Palace, que juega en la primera categoría del fútbol inglés.

“Cuando jugaba en el Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos podría haber estado ganando mucho más jugando al fútbol”, concluyó.

En su primera película, el exfutbolista solo pudo ganar 170 euros y aseguró que eso lo decepcionó de gran manera.