Exmiss Costa Rica Paola Chacón pidió ayuda por dolorosa situación que vive

Paola Chacón, miss Costa Rica 2019 (Instagram)

Paola Chacón, Miss Costa Rica 2019, en medio de lágrimas, pidió ayuda a sus seguidores por una dolorosa situación que vive desde el lunes cuando se le perdió su gatito.

La expresentadora de televisión decidió salir a pedir ayuda en redes sociales ante la desesperación y el dolor que vive porque el lunes de esta semana se le perdió Giro, su gatito persa.

Paola Chacón pasa por doloroso momento (Captura/Captura)

Ella sorprendió a más de uno con dos videos en los que sale llorando y muy afectada, contó, que el peludito que es como su hijo, salió el lunes de su casa y no ha regresado.

“Ay, qué triste. El lunes se me perdió Giro y no ha vuelto, así que si usted sabe de alguien que se haya encontrado con un gatito, Giro es un gato persa, tiene el estómago rapado porque venía de hacerle unos exámenes, ya que se me estaba orinando en toda la casa, entonces pensamos que era cistitis y no, lo único que tenía era estrés porque él siempre quería estar afuera”, explicó en un video.

Chacón agregó que su gatito no está castrado y que, aparte de su dolor, también está pasándola mal su otra gatita porque ellos extrañan a su amiguito peludo.

“Yo lo empecé a sacar un ratito, ya tenía cinco o seis días sacándolo una hora y lo metía y él estaba supertranquilo, pero el lunes en la tarde lo saqué y no lo encontré más. Si saben de alguien que se encontró un gatito gris persa con el estómago rapado, que me contacte, estoy dando recompensa”, dijo.

A pesar de que tiene fe de que su gatito aparezca, confesó que su mayor miedo es que le haya pasado algo por la zona en la que vive.

“Soy realista, vivo en una montaña, entonces obviamente mi miedo es que algún animal le haya hecho algo. Demasiado triste, la verdad, porque Giro es como mis ojos y la gatita supertriste también, increíble. Nada, esperando en Dios que vuelva”, concluyó mientras se limpiaba las lágrimas.

Giro, gato de Paola Chacón (Instagram/Tomada de Instagram)