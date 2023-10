Exparticipante de Nace una estrella contó que tiene una gran oportunidad a nivel internacional

Dani Maro contó emocionado que puede que llegue una oportunidad internacional (Lilly Arce Robles.)

El cantante nacional y exparticipante de Nace una Estrella, Dani Maro, adelantó que viene algo muy importante en su carrera.

En el video pódcast del programa, Maro conversó con María Fernanda León, a quien le confesó que en algunas de las galas han llegado representantes internacionales a ver el talento que hay en la competencia.

LEA MÁS: Jueces y producción de Nace una estrella se contradicen en caso de Jenny Gómez

Aunque no quiso dar demasiados detalles, dejó claro que se fijaron en él y se podría venir algo en el futuro.

“Varios managers (representantes) internacionales que llegaron aquí a Teletica, se fijaron en varios compañeros y yo empecé a hablar con ellos y esperemos que salga algo muy grande de aquí”, contó emocionado.

Ante la insistencia y emoción de María Fernanda, adelantó que hay una gran propuesta en puerta.

“Yo siempre he sido el que no cuenta mucho, para dar tiempo a que todo pase, siempre la he pulseado mucho y sí, la verdad que sí hay algo por ahí”, concluyó feliz.

El artista aseguró que cuando todo este listo contará más y también dejó claro que se interesaron por otros participantes de la sexta temporada, que está llena de talento y solo le faltan tres galas para el final.