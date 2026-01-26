Explota la tensión en reality: Maribel Guardia provoca fuerte cruce entre Alina Lozano y Jim Velázquez

La participación de Maribel Guardia como invitada especial en un reality show terminó generando una inesperada polémica, luego de que un comentario del influencer Jim Velázquez provocara una fuerte discusión con su esposa, la actriz Alina Lozano, una de las parejas más comentadas del espectáculo, debido a su diferencia de edad.

Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón fueron la primera “Súper Pareja” en visitar la villa del programa ¿Apostarías por mí?, donde compartieron con los participantes una charla sobre relaciones y realizaron una dinámica grupal que marcó la jornada.

Durante una conversación en el comedor, Jim Velázquez, esposo de Alina Lozano y 31 años menor que la actriz de Pedro el escamoso, pidió la palabra para hacerle una pregunta a Maribel Guardia que incomodó a su pareja.

El comentario que encendió la polémica

Velázquez solicitó un consejo a la actriz costarricense sobre cómo mantenerse en forma y lo hizo comparando su físico con el de su esposa, lo que generó una reacción inmediata de Alina Lozano, quien calificó el comentario como de mal gusto.

Minutos después, la tensión continuó tras una dinámica liderada por Maribel Guardia, en la que las parejas hicieron promesas mientras se colocaban una pulsera roja. Tras la salida de la invitada, Alina y Jim conversaron en privado, donde la actriz expresó entre lágrimas su molestia y aseguró haberse sentido descalificada y no valorada.

Velázquez ofreció disculpas y afirmó que su intención no era herirla. El tema llegó posteriormente al foro del programa, donde analistas y participantes coincidieron en que el comentario fue inapropiado. Marco Chacón señaló que el influencer no actuó con mala intención, pero reconoció la falta de tacto.

Maribel Guardia también se refirió al momento, explicando que el comentario buscaba ser amable, pero recalcó la importancia de cuidar a la pareja y considerar cómo pueden afectar ese tipo de expresiones.

