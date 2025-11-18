Teleguía Farándula

Falleció Ani Brenes, reconocida escritora costarricense

La familia de la reconocida autora infantil Ani Brenes confirmó su fallecimiento y compartió un emotivo comunicado en el que destaca su legado literario y humano

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín y Silvia Núñez

La comunidad literaria costarricense se encuentra de luto tras el fallecimiento de Ani Brenes, destacada autora infantil cuya obra marcó a generaciones de estudiantes y lectores.

LEA MÁS: Costarricense se fue a Italia sin permiso de los papás y lo que vivió terminó siendo una novela

Familia agradece su vida y legado

En un comunicado, la familia anunció que Ana Cecilia Brenes Herrera, conocida como Ani Brenes, murió rodeada del cariño de su esposo, hijos, nietos y bisnietos. El mensaje resalta la ternura, alegría y sensibilidad que la caracterizaron, además de su dedicación de más de tres décadas a la educación y a la formación de lectores.

La escritora Ani Brenes deja un legado fundamental en la literatura infantil costarricense.
La escritora Ani Brenes deja un legado fundamental en la literatura infantil costarricense. (UCR/UCR)

Trayectoria y reconocimientos

La autora publicó más de treinta obras de poesía y cuento, muchas recomendadas por el MEP para la educación primaria. Fue poeta, narradora, tallerista, promotora cultural y jurado, además de una defensora de la literatura infantil en Costa Rica. En 1997 recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil Carmen Lyra. La familia informó que deja también tres libros inéditos.

Honras fúnebres

Las honras fúnebres serán este martes a partir de las 3 p. m. en la Funeraria Magisterio de Alajuela. El funeral se realizará este miércoles 19 a las 11 a. m. en la Iglesia La Agonía, también en Alajuela.

LEA MÁS: Hollywood le compra libros de fantasía a talentoso escritor costarricense

Su obra más íntima

Entre sus textos se recuerda el poema Mi abuelita es del cielo, símbolo de la dulzura y cercanía que siempre transmitió a la niñez. Su legado continúa en cada lector, docente y niño que recite sus versos.

Obras de Ani Brenes formaron parte de la formación lectora de miles de estudiantes. (CARLOS LEON LEON LA NACION)

“MI ABUELITA ES DEL CIELO

Yo sé que mi abuelita

vino del cielo,

del color de la luna

tiene su pelo.

Son chispitas de luz

sus ojos bellos

porque miles de estrellas

brillan en ellos.

Sus abrazos son dulces

y abrigaditos

porque así nos abrazan

los angelitos", Ani Brenes.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ani BrenesEscritoraCosta RicaLiteraturaObrasNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.