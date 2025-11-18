Falleció Ani Brenes, reconocida escritora costarricense

La comunidad literaria costarricense se encuentra de luto tras el fallecimiento de Ani Brenes, destacada autora infantil cuya obra marcó a generaciones de estudiantes y lectores.
Familia agradece su vida y legado
En un comunicado, la familia anunció que Ana Cecilia Brenes Herrera, conocida como Ani Brenes, murió rodeada del cariño de su esposo, hijos, nietos y bisnietos. El mensaje resalta la ternura, alegría y sensibilidad que la caracterizaron, además de su dedicación de más de tres décadas a la educación y a la formación de lectores.
Trayectoria y reconocimientos
La autora publicó más de treinta obras de poesía y cuento, muchas recomendadas por el MEP para la educación primaria. Fue poeta, narradora, tallerista, promotora cultural y jurado, además de una defensora de la literatura infantil en Costa Rica. En 1997 recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil Carmen Lyra. La familia informó que deja también tres libros inéditos.
Honras fúnebres
Las honras fúnebres serán este martes a partir de las 3 p. m. en la Funeraria Magisterio de Alajuela. El funeral se realizará este miércoles 19 a las 11 a. m. en la Iglesia La Agonía, también en Alajuela.
Su obra más íntima
Entre sus textos se recuerda el poema Mi abuelita es del cielo, símbolo de la dulzura y cercanía que siempre transmitió a la niñez. Su legado continúa en cada lector, docente y niño que recite sus versos.
“MI ABUELITA ES DEL CIELO
Yo sé que mi abuelita
vino del cielo,
del color de la luna
tiene su pelo.
Son chispitas de luz
sus ojos bellos
porque miles de estrellas
brillan en ellos.
Sus abrazos son dulces
y abrigaditos
porque así nos abrazan
los angelitos", Ani Brenes.
