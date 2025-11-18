Falleció Ani Brenes, reconocida escritora costarricense

La comunidad literaria costarricense se encuentra de luto tras el fallecimiento de Ani Brenes, destacada autora infantil cuya obra marcó a generaciones de estudiantes y lectores.

Familia agradece su vida y legado

En un comunicado, la familia anunció que Ana Cecilia Brenes Herrera, conocida como Ani Brenes, murió rodeada del cariño de su esposo, hijos, nietos y bisnietos. El mensaje resalta la ternura, alegría y sensibilidad que la caracterizaron, además de su dedicación de más de tres décadas a la educación y a la formación de lectores.

La escritora Ani Brenes deja un legado fundamental en la literatura infantil costarricense. (UCR/UCR)

Trayectoria y reconocimientos

La autora publicó más de treinta obras de poesía y cuento, muchas recomendadas por el MEP para la educación primaria. Fue poeta, narradora, tallerista, promotora cultural y jurado, además de una defensora de la literatura infantil en Costa Rica. En 1997 recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil Carmen Lyra. La familia informó que deja también tres libros inéditos.

Honras fúnebres

Las honras fúnebres serán este martes a partir de las 3 p. m. en la Funeraria Magisterio de Alajuela. El funeral se realizará este miércoles 19 a las 11 a. m. en la Iglesia La Agonía, también en Alajuela.

Su obra más íntima

Entre sus textos se recuerda el poema Mi abuelita es del cielo, símbolo de la dulzura y cercanía que siempre transmitió a la niñez. Su legado continúa en cada lector, docente y niño que recite sus versos.

Obras de Ani Brenes formaron parte de la formación lectora de miles de estudiantes. (CARLOS LEON LEON LA NACION)

“MI ABUELITA ES DEL CIELO

Yo sé que mi abuelita

vino del cielo,

del color de la luna

tiene su pelo.

Son chispitas de luz

sus ojos bellos

porque miles de estrellas

brillan en ellos.

Sus abrazos son dulces

y abrigaditos

porque así nos abrazan

los angelitos", Ani Brenes.

