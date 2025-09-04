Falleció Giorgio Armani, un ícono de la moda a nivel mundial

Falleció Giorgio Armani, uno de los diseñadores de moda más famosos del mundo (AFP/La Nación)

Falleció Giorgio Armani, legendario diseñador italiano y uno de los nombres más importantes de la moda en el planeta.

Armani murió este jueves en Milán a los 91 años, de manera pacífica y rodeado de sus seres queridos, según confirmó el Armani Group en un comunicado oficial.

El mundo de la moda y el lujo pierde a un visionario que revolucionó el estilo masculino y femenino con su sello elegante, minimalista y sofisticado. El famoso no solo construyó una de las casas de moda más grandes de la historia, sino que también transformó el concepto del vestir moderno.

Giorgio nació en Piacenza, Italia, en 1934 y en 1975 fundó la marca que lleva su apellido, la cual se convirtió en sinónimo de elegancia y exclusividad. Con líneas como Giorgio Armani, Emporio Armani y Armani Exchange, el diseñador se expandió a perfumes, cosméticos, accesorios, mobiliario, hoteles y hasta restaurantes, consolidando un verdadero imperio del lujo valorado en más de 11.000 millones de euros.

En los años 80 revolucionó la moda masculina con el “power suit”, un traje ligero, relajado y elegante que marcó una generación y se convirtió en símbolo de éxito profesional. También dejó huella en Hollywood al diseñar vestuarios para cintas como American Gigolo, que catapultó a Richard Gere como ícono de estilo.

Legado de Giorgo Armani en la moda internacional

Armani fue un ícono que llevó la moda italiana a lo más alto, posicionando a Milán como una capital indiscutible de la alta costura. Hasta sus últimos días, mantuvo el control creativo de la empresa y siguió trabajando en colecciones que desfilaban en las pasarelas más prestigiosas.

El diseñador no solo fue un buen costurero, fue un ícono cultural global. Sus creaciones vestían a empresarios, estrellas de cine, deportistas y miembros de la realeza. La moda, el cine y el lujo quedan en deuda con un hombre que dedicó su vida a elevar la elegancia al nivel del arte.

